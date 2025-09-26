Neringos tarybos narė Berletaitė nuteista „čekiukų“ byloje

Politikei uždrausta trejus metus dirbti valstybės tarnyboje, būti renkamai ar skiriamai į pareigas valstybės tarnyboje ar savivaldybėje.
Penktadienį paskelbtu Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu S. Berletaitė įpareigota savivaldybės administracijai atlyginti 2 tūkst. 839 eurų žalą, Eltai pranešė teismo atstovė Indrė Andrulė.
Iki nuosprendžio tarybos narė atlygino tik 100 eurų žalos – per tyrimą Specialiųjų tyrimų tarnyba ir prokuratūra buvo nustačiusi, kad politikė galėjo pasisavinti 2 tūkst. 939 eurus.
Šis teismo nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Baudžiamosios bylos duomenimis, S. Berletaitė, būdama Neringos savivaldybės tarybos nare, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, 2019–2022 metais galimai suklastojo 29 tarybos nario išlaidų ataskaitas. Į šiuos dokumentus buvo įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tariamas politikės degalų išlaidas, kurias ji pateikė Neringos savivaldybės administracijai.
S. Berletaitė nepriklauso jokiai partijai.
