  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Marijampolės tarybos narės Pituškienės „čekiukų“ byloje

2025-09-17 06:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 06:35

Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį skelbs savo sprendimą dar vienoje „čekiukų“ byloje – joje nuteista Marijampolės tarybos narė Vaida Pituškienė. 

Vaida Pituškienė. ELTA / Modestas Patašius

0

Šioje byloje gauti du apeliaciniai skundai – nuteistoji siekia išteisinimo ir nuosprendžio panaikinimo, tuo metu prokuratūra siekia, kad valstybės politikė būtų nuteista pagal visus kaltinimus, jai būtų skirta beveik dvigubai didesnė bauda, nei skyrė pernai gruodį nuosprendį paskelbęs Kauno apygardos teismas ir metais būtų pailgintas terminas, per kurį ji negalėtų eiti pareigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernai gruodį Kauno apygardos teismas Marijampolės savivaldybės tarybos narę V. Pituškienę pripažino kalta dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais, skyrė jai 7 tūkst. 500 eurų baudą ir atėmė teisę 3 metus būti išrinktai ar paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.

Baudžiamosios bylos duomenimis, V. Pituškienė 2019–2023 metais, eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi ir siekdama asmeninės turtinės naudos sukčiaudama įgijo svetimą turtą.

Nustatyta, kad V. Pituškienė sąmoningai ir sistemingai klastojo tarybos narės išlaidų suvestines, jose pateikdama duomenis apie nepatirtas išlaidas kaip susijusias su tarybos nario veikla. 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad kaltinamoji, savivaldybės buhalterijai pateikdama suklastotus finansinius dokumentus, apgaule įgijo Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusias lėšas.

