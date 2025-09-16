Teismas nesiims prokuratūros skundo dėl Šiaulių arenos remonto savivaldybės biudžeto lėšomis

Rugsėjo 15 d. teismas atsisakė nagrinėti prašymą panaikinti prieš metus Šiaulių miesto tarybos priimtą sprendimą, kuriuo pritarta už 790 tūkst. eurų suremontuoti savivaldybei priklausančią areną, valdomą koncesininkės „Šiaulių universalios arenos“.
„Ginčas kilo dėl koncesijos sutarties vykdymo, t. y. iš ūkinės-komercinės veiklos, todėl skundas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai“, – pranešė teismas.
Jo nutartis dar gali būti skundžiama, be to, nesutikdama su Šiaulių savivaldybės sprendimu generalinė prokuratūra turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.
Prokuratūra teismui ginčijo, esą savivaldybės sprendimas remontą atlikti biudžeto lėšomis neatitinka 2023-ųjų balandį jos pasirašytos arenos koncesijos sutarties sąlygų.
„Pareiškėjas skunde teigė, kad minėtu sprendimu savivaldybės biudžete numatytos lėšos (…) pastato inžinerinėms sistemoms atnaujinti yra skiriamos neteisėtai, nes šie darbai pagal Statybos įstatymo nuostatas turėtų būti priskiriami paprastajam, o ne kapitaliniam remontui“, – nurodė teismas.
Kapitalinį remontą atlikti savivaldybės lėšomis Šiaulių miesto taryba nusprendė pernai rugsėjį, tada tarybos narys Zakiras Medžidovas į prokuratūrą kreipėsi su pareiškimu dėl viešojo intereso gynimo.
Jis prokuratūrai teigė, kad planuojami darbai Šiaulių arenoje nėra kapitalinis remontas, todėl juos turi finansuoti koncesininkas, o ne savivaldybė.
Šių metų sausį prokuratūra neinicijavo viešojo intereso gynimo, bet įspėjo savivaldybės administraciją Šiaulių arenos remontui nenaudoti biudžeto lėšų, šį nutarimą vasarį apskundė administracijos direktorius Antanas Bartulis.
2007-aisiais atidaryta Šiaulių arena nuo to laiko iš dalies remontuota tik 2022 m., tačiau kapitalinis remontas atliktas nebuvo.
Pagal koncesijos sutartį arenos valdymą penkerių metų laikotarpiui „Šiaulių universali arena“ iš „Pramogų salos“ perėmė 2023-ųjų rugpjūtį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!