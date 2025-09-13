Ukmergėje – kaimynų karas dėl užlietų lubų: išgirdo netikėtą sprendimą

Ieškinyje yra nurodyta, kad atsakovai, gyvenantys bute, esančiame virš Nijolės buto, keletą kartų jos butą buvo užlieję vandeniu.
Kaimynės kaltinami asmenys kategoriškai viską neigia. Anot jų, minėtu laikotarpiu jokių incidentų jų bute nebuvo kilę, tarnybos taip pat nebuvo kviečiamos.
Moteris vardija nuostolius
Teisme Nijolė pabrėžė, kad po užliejimų buvo sugadintos ne tik buto patalpų lubos ir sienos, bet ir koridoriuje, vonioje bei virtuvėje nebeliko elektros:
„Namo administratorė apžiūrėjo mano butą ir nustatė, kad dėl užliejimo vanduo, patekęs iki paskirstymo dėžučių, sukėlė trumpą jungimą vidaus elektros tinkle, todėl yra nudegęs nulinis laidas ir reikalingas buto elektros instaliacijos remontas
Bendrovė į kurią kreipiausi, defektiniu aktu nustatė, jog mano buto elektros instaliacijos tinklo remontas kainuotų 1 415 eurų. Be to, 2022 m. vasarą kaimynai keitė savo buto grindis. Kadangi buvo dirbama su vibroaparatu, tai dėl didelės vibracijos suskilinėjo visų buto patalpų lubos.“
Ir dėl to moteris kreipėsi į žalą vertinančius ekspertus. Šie nustatė, kad koridoriaus, vonios, virtuvės ir trijų kambarių lubų ir sienų tinko remontas ir perdažymas pagal lokalinę sąmatą kainuotų 1 695 eurus.
„Tad susumavus patirtas išlaidas samdant ekspertus ir jų pateiktas sąmatas, iš viso man buvo padaryta 3 361 euro turtinė žala“, – apibendrino Nijolė.
Kategoriškai neigia kaltę
Nijolės kaltinami kaimynai prašė atmesti ieškinį kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei priteisti jiems iš ieškovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Atsiliepime į ieškinį yra nurodyta, kad 2022 m. vasarą atsakovas gyveno minimame bute ir jokių vandentiekio avarijų ar kokių nors santechnikos remonto darbų atliekama nebuvo:
„Į mane niekada niekas nesikreipė su kokiomis nors pretenzijomis dėl tariamos žalos padarymo. Tai šiuo atveju ieškovės teiginys, kad aš tariamai užliejau jos butą, yra visiškai absurdiškas ir melagingas.
Kaimynė su ieškiniu nepateikia jokių įrodymų, nes jų ir būti negali, kad būtent aš kada nors būčiau užliejęs jos butą vandeniu. Ieškovė tik deklaratyviai ieškinyje nurodo, kad jos bute yra reikalingas elektros instaliacijos remontas.“
Anot atsakovo, kaimynė savo galimas išlaidas neteisėtai ir nepagrįstai nori tiesiog prisiteisti iš jų. Jis paaiškino, kad jokie remonto darbai 2022 m. vasarą nei kitu metų laiku bute, kuriame gyvena, atliekami nebuvo.
„2022 m. rugsėjį namas, kuriame yra tiek mano, tiek ieškovės butas, buvo pradėtas renovuoti ir renovacija jau baigta. Galimi ieškovės buto pažeidimai galėjo atsirasti renovacijos metu.
Bet, ar kas ieškovei padarė kokią nors žalą, ar ji iš viso buvo jai padaryta ir kada, man tikrai nėra žinoma“, – pabrėžė Nijolės kaimynas.
Neįrodė kaimynų kaltės
Teismas pabrėžė, kad ieškovė šioje byloje neįrodė, jog žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovų patalpų.
Teismas vertino tai, kad byloje nėra pakankamai patikimų įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovės turtas sugadintas dėl realiai buvusio užliejimo, kurį padarė atsakovai.
Nors buto apžiūros akte yra nurodyta, kad vonioje matyti senos apliejimo dėmės virš 16 buto sanitarinio mazgo, tačiau jokių kitų šį užpylimo židinį (atsakovų buto vonia) patvirtinančių įrodymų byloje nėra.
Taip pat byloje nėra įrodymų, jog vanduo atitekėjo iš viršuje esančio atsakovų buto į žemiau esančio ieškovės buto virtuvę, koridorių.
Todėl teismas nusprendė šį ieškinį atmesti ir priteisti iš Nijolės kaimyno naudai 1 149 eurus siekiančias išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.
