Teismas negalėjo nagrinėti bylos dėl Raskevičiaus niekinimo: neatvyko Kandrotas

Prokuroras Edvinas Navickas prašė kaltinamąjį atvesdinti, tačiau teismas nusprendė, kad šioje bylos stadijoje to daryti nereiktų. Kaltinamasis informuotas apie kitą posėdį, kuris vyks rugsėjo 8 dieną, žada dalyvauti šiame posėdyje. Teismo manymu, kaltinamasis nevengia bendrauti su teismu.
A. Kandrotas teismui pranešė, kad pirmadienio rytą turėjo apsilankyti gydymo įstaigoje, todėl teisėja Božena Mozūraitienė tik paragins pateikti kaltinamąjį neatvykimą pateisinančius dokumentus iš gydymo įstaigos.
Nagrinėti bylos be kaltinamojo negalima, su tuo sutiko ir teismas, ir kitas kaltinamasis Andrejus Lobovas. Jis taip pat pareikalavo, kad jam būtų paskirtas advokatas.
„Be Antano Kandroto tikrai negali vykti, o aš advokato neturiu“, – sakė A. Lobovas.
Teisėja B. Mozūraitienė jam atsakė, kad nenustatė pagrindų skirti jam valstybės apmokamą gynėją.
„Jūs pats turite pasirūpinti gynėju“, – sakė teisėja.
„Lietuva pusę milijardo randa tankui, bet neranda mano advokatui”, – piktinosi A. Lobovas.
Prokuroras E. Navickas priminė, kad A. Kandrotui nėra skirta jokia kardomoji priemonė, tuo metu A. Lobovui yra paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti su įpareigojimais.
Nukentėjusysis T. V. Raskevičius teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu.
Teismo salėje posėdį stebėjo prorusiškas aktyvistas Laurynas Ragelskis. Jis filmavo dalyvius, bandė kalbinti prokurorą.
ELTA primena, kad Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir birželį teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą. Joje A. Kandrotas ir A. Lobovas kaltinami neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos.
A. Kandrotas ir A. Lobovas taip pat kaltinami ir viešosios tvarkos pažeidimu.
Prokuratūra teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad A. Kandrotas ir A. Lobovas bendrai veikdami, 2024 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių salėje, pasibaigus posėdžiui civilinėje byloje pagal ieškovo A. Kandroto ieškinį atsakovui T. V. Raskevičiui, tuo metu salėje esant proceso dalyviams, žurnalistams ir kitiems asmenims, jiems girdint ir filmuojant, bendrais viešais pasisakymais tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos, savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 m. lapkričio 5 d. ir 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo salėje ir kitose patalpose, pasibaigus posėdžiui, tuo metu esant proceso dalyviams, žurnalistams ir kitiems asmenims, jiems girdint ir filmuojant, A. Kandrotas viešais pasisakymais tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos. Vėliau vaizdo įrašai su šiais pasisakymais buvo išplatinti socialiniame tinkle „Facebook“.
Taip pat ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad 2024 m. spalio 23 d., lapkričio 5, 6 ir 27 dienomis savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje A. Lobovas įkėlė įrašus, kuriais tyčiojamasi, niekinama ir skatinama neapykanta prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos.
Birželio pabaigoje A. Kandrotas buvo lygtinai paleistas iš Vilniaus kalėjimo, kur atliko bausmę už finansinius nusikaltimus.
Teisme nagrinėjamos dar dvi jo bylos. Rugsėjo 22 dieną A. Kandrotas ir A. Lobovas tame pat Vilniaus miesto apylinkės teisme turėtų išgirsti nuosprendį riaušių prie Seimo byloje, šioje byloje jie abu sulaukė kaltinimų.
