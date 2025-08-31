Pasivažinėjimas paspirtuku Sauliui baigėsi kalėjimu: klaipėdietį pasivijo praeities nuodėmės

Nors už tai jis būtų atsipirkęs viso labo 28 parų arešto bausme, tačiau vyrą pasivijo ir praeities nuodėmės. Paaiškėjo, kad jis buvo neatlikęs beveik 8 metų įkalinimo bausmės.
Tad viską sudėjus, vyras už grotų turės praleisti 7 metus 10 mėnesių ir 15 dienų. Tiesa, teismas neįvardijo už kokį nusikaltimą vyras buvo sulaukęs ankstesnės bausmės.
Incidentas Klaipėdoje
Bylos duomenimis, Saulius K. dėl neatsargumo sužalojo žmogų, kuris prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo.
Jis Taikos propsekte, Klaipėdoje, vairavo elektrinį paspirtuką. Vyras nesilaikė būtinų saugumo reikalavimų.
Važiuodamas dviračių taku nuo Baltijos pr. link Dubysos gatvės, jis nesilaikė reikalavimo važiuoti kuo arčiau tako dešinio krašto, prieš prasilenkiant su priešprieša palei dešinį savo judėjimo krypties tako važiuojamosios dalies kraštą paspirtuku važiavusiu S. P.
Saulius K. laiku nesumažino važiavimo greičio ir bandydamas manevruoti pats sukėlė grėsmę eismo saugumui bei išvažiavo į tako važiuojamosios dalies kairę pusę, kur susidūrė minėtu asmeniu.
Nukentėjusysis po susidūrimo griuvo. Vyrui lūžo keli šonkauliai. Jam buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.
Kaltu prisipažino
Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis Saulius K. kaltu prisipažino visiškai. Paaiškino, kad jis važiavo nuo Baltijos žiedo link „Akropolio“ dviračiu taku, kurio plotis apie 1 metrą.
Nukentėjusysis atvažiavo dviračių taku šalia pėsčiųjų tako. Jo paspirtukas buvo galingesnis nei nukentėjusiojo, jis važiavo 30-40 km/val. greičiu, bet nespaudė iki galo.
Nukentėjusysis važiavo tvarkingai. Kadangi jis išvažinėjo iš posūkio ir nežinojo pratilps ar nepratilps prasilenkti su nukentėjusiuoju, todėl ir stabdė.
Manė truputį pastabdys ir prasilenks, bet jam priekinis ratas pradėjo slysti, nesuvaldė paspirtuko ir griuvo į dešinę pusę, o paspirtukas į kairę, atsitrenkdamas į nukentėjusįjį.
Pajautė didelį skausmą
Nukentėjusysis pasakojo, kad jis tą dieną važiavo elektriniu paspirtuku Taikos pr. link Baltijos prospekto. Važiavo dešine puse dviračių taku šalia pėsčiųjų tako. Jo elektrinio paspirtuko greitis buvo apie 22 km/val.
Jis pamatė, kad jam iš priekio atvažiuoja elektrinis paspirtukas, kuriuo važiavo vyras, buvo apie 10 m nuo jo. Koks buvo greitis, nežino, bet važiavo greitai.
Vyras elektriniu paspirtuku važiavo dviračiams važiuoti skirtu taku per vidurį. Netoli tos vietos, kur jis pamatė kitą el. paspirtuką, Taikos pr. ribojasi su Baltijos pr. ir yra posūkis jam iš kairės pusės.
Jis matė, kad vyras, kuris važiavo elektriniu paspirtuku, nebando sukti į kairę pusę. Jis pradėjo stabdyti ir bandydamas išvengti susidūrimo pasuko į dešinę pusę, pėsčiųjų taką.
Po keletos sekundžių jis pajuto smūgį į kairės pusės krūtinės, šono pusę. Vyras, kuris atvažiavo jam iš priekio, į jo elektrinį paspirtuką atsitrenkė važiuodamas.
Jis pajuto didelį skausmą, elektrinį paspirtuką paleido ir šis griuvo, šalia paspirtuko griuvo ir jis, kaip nugriuvo, neatsimena. Kur buvo vyras su elektriniu paspirtuku po to, kai susidūrė, pasakyti negali, nes jam labai skaudėjo kairės pusės šoną.
Kaip atsigulė ant žolės iš skausmo, taip pat nepamena. Elektrinis paspirtukas liko ant pėsčiųjų tako už jo, t. y. netoli tos vietos, kur įvyko susidūrimas. Savo elektrinio paspirtuko jis nejudino.
Kiek žino, medikus iškvietė praeivis, kuris važiavo dviračiu ir sustojo. Kas iškvietė policiją, pasakyti negali. Pirma atvyko policijos pareigūnai, kurie priėjo prie jo, klausė kaip jaučiasi.
Jis paprašė, kad paspartintų greitosios atvažiavimą, nes labai skaudėjo šoną, buvo sunku kvėpuoti. Matė, kad netoli jo vaikščiojo ir vyras, kuris važiavo paspirtuku ir susidūrė su juo.
Jis su juo nesikalbėjo. Atvyko medikai ir jį išvežė į Klaipėdos universitetinę ligoninę. Po medikų apžiūros buvo paguldytas į ligoninę.
Teismo verdiktas
Teismas nusprendė Saulių K. pripažinti kaltu dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo ir paskirti 28 parų arešto bausmę.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, šią arešto bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Klaipėdos apylinkės teismo 2022 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu paskirtos aštuonerių metų devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmės neatlikta septynerių metų dešimties mėnesių vienos dienos laisvės atėmimo dalimi.
Taip Sauliui K. paskirta galutinė subendrinta 7 metų 10 mėnesių ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmė.
Klaipėdos teritorinei ligonių kasai kaltininkas turės sumokėti 2 909 eurus turtinės žalos atlyginimą. O Valstybiniam socialinio draudimo fondui 3,2 tūkst. eurų.
Nukentėjusiojo civilinis ieškinys tenkintinas visiškai. Iš nuteistojo priteistas 140 eurų turtinės ir 3 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimas. Taip pat nuteistajam teks atlyginti 600 eurų siekusias advokato išlaidas.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistajam Sauliui K. – nuo įteikimo dienos, apeliacine tvarka, gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.
