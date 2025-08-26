Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtam vairavusiam ukmergiškiui skirta aštuonių mėnesių kalėjimo bausmė

2025-08-26 11:08 / šaltinis: BNS
2025-08-26 11:08

Utenos apylinkės teismas ukmergiškiui Mariui Andrijauskui už vairavimą neblaiviam, kai girtumas viršija pusantros promilės, ir vengimą atlikti baudžiamojo poveikio priemones skyrė aštuonis mėnesius kalėjimo.

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

Utenos apylinkės teismas ukmergiškiui Mariui Andrijauskui už vairavimą neblaiviam, kai girtumas viršija pusantros promilės, ir vengimą atlikti baudžiamojo poveikio priemones skyrė aštuonis mėnesius kalėjimo.

0

Kaip antradienį pranešė Utenos apylinkės teismas, M. Andrijauskas praėjusį pavasarį vairavo automobilį neblaivus, jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,63 promilės. Be to, jis neturėjo teisės vairuoti, nes dar 2023 metais jam buvo uždrausta penkerius metus vairuoti kelių transporto priemones.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už vairavimą neblaiviam, kai girtumas viršija pusantros promilės, baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Tas, kas vengė vykdyti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę (išskyrus turto konfiskavimą), padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Teismas M. Andrijauskui skyrė vienų metų realią laisvės atėmimo bausmę, kurią sumažinus trečdaliu dėl atlikto sutrumpinto įrodymų tyrimo, paskyrė galutinę – aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir uždraudė septynerius metus naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones bei konfiskavo automobilį.

Griežčiausia ir maksimalaus dydžio bausmė kaltinamajam skirta, atsižvelgus į itin neigiamai jį charakterizuojančias aplinkybes – kaltinamasis padarė pavojingą nusikaltimą, galėjusį sukelti itin skaudžias pasekmes ne tik jo paties, bet ir kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui, kai anksčiau jau keturis kartus buvo teistas už vairavimą esant neblaiviam ir du kartus už vengimą vykdyti baudžiamojo poveikio priemonę – teisės vairuoti transporto priemones uždraudimą, t. y. pripažinus jį recidyvistu.

Taip pat atsižvelgta ir į tai, kad kaltinamasis per penkerius metus administracine tvarka baustas aštuonis kartus už įvairius administracinius nusižengimus, yra sumokėjęs tik dalį skirtų baudų.

Kaltinamajam anksčiau skirtos šios bausmės: laisvės atėmimas, atidedant bausmės vykdymą, bauda, areštas ir realus penkių mėnesių laisvės atėmimas.

Šios bausmės ir jų atlikimas, teismo vertinimu, kaltinamajam teigiamos įtakos nepadarė, jis vėl nusikalto padarydamas analogiškas nusikalstamas veikas.

Teismo vertinimu, kaltinamasis jokių teigiamų išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, jam teismo skirtos bausmės neatgrasė jo nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, todėl bausmės paskirties tikslai gali būti pasiekti tik skyrus jam griežčiausias ir maksimalaus dydžio bausmes.

Nuosprendis neįsiteisėjęs, gali būti apskųstas apeliacine tvarka.

Į viršų