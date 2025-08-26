Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ne kartą prasižengusi Tauragės rajono gyventoja stos prieš teismą dėl neteisėto praturtėjimo

2025-08-26 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 09:59

Anksčiau jau teista ir ne kartą bausta administracine tvarka Tauragės rajono gyventoja ir vėl sės į teisiamųjų suolą. Kaip pranešė prokuratūra, šįkart moteriai pareikšti kaltinimai dėl neteisėto praturtėjimo ir aplaidaus finansinės apskaitos tvarkymo.

Teismas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Anksčiau jau teista ir ne kartą bausta administracine tvarka Tauragės rajono gyventoja ir vėl sės į teisiamųjų suolą. Kaip pranešė prokuratūra, šįkart moteriai pareikšti kaltinimai dėl neteisėto praturtėjimo ir aplaidaus finansinės apskaitos tvarkymo.

0

Tyrimo duomenimis, nuo 2017 metų lapkričio iki 2023 metų spalio kaltinamoji savo ir kitų asmenų vardu įgijo didelės vertės turtą – transporto priemones, žemės sklypus, gyvenamąjį namą, svečių namus Palangoje bei butą su automobilių stovėjimo vietomis, žinodama, kad dalis turto negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis.

Įtariama, kad teisėtai nepagrįstų lėšų suma sudaro daugiau nei 415 tūkst. eurų.

Be to, moteriai pareikšti kaltinimai dėl aplaidžiai tvarkytos finansinės apskaitos, tiek vykdant veiklą pagal verslo liudijimą, tiek pagal individualios veiklos pažymą. 

Pasak prokuratūros, įtariama, kad ji neišsaugojo reikiamų apskaitos dokumentų, todėl neįmanoma tiksliai nustatyti jos veiklos rezultatų, turto ir įsipareigojimų dydžio.

Prokuroro nutarimu kaltinamosios įgytam turtui – žemės sklypams, gyvenamajam namui ir svečių namams, kurie buvo įregistruoti jos dukros vardu, – paskirtas nuosavybės teisių apribojimas. Šį turtą bus siekiama konfiskuoti.

Už šiuos nusikaltimus jai gresia laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų. Byla perduota nagrinėti Tauragės apylinkės teismui.

