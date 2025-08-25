Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismui perduota Marijampolės tarybos nario Makausko „čekiukų“ byla

2025-08-25 10:41 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 10:41

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais kaltinamo dabartinio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Romualdo Makausko baudžiamąją bylą.

Prokuratūra

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais kaltinamo dabartinio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Romualdo Makausko baudžiamąją bylą.

0

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Ikiteisminį tyrimą pradėjo ir atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė prokuratūra, bylos duomenimis, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, R. Makauskas, įtariama, suklastojo 26 tarybos nario išlaidų ataskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo ir transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad R. Makauskas, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 5 030 eurų, priklausiusių Marijampolės savivaldybės administracijai.

Politikas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos. Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Marijampolės savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

R. Makauskas į savivaldybės tarybą išrinktas pagal Socialdemokratų partijos sąrašą.

2018-2019 m. R. Makauskas ėjo Marijampolės vicemero pareigas, 2020-2023 m. jis dirbo bendrovės   „Sūduvos vandenys“ Finansų valdymo padalinio vadovu.

