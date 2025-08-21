Teismui perduota apgaulingai apskaitą tvarkiusios ir mokesčius slėpusios įmonės direktorės byla

Kaip ketvirtadienį pranešė prokuratūra, grindų danga ir jos priedais prekiaujančios įmonės direktorė, turinti parduotuves Klaipėdoje ir Vilniuje, kaltinama apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu bei neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo 2018 metų sausio iki 2023 metų kovo įmonės direktorė, taip pat vykdžiusi vyriausiosios buhalterės ir kasininkės pareigas, įtariama, neregistravo daugiau kaip 1,7 mln. eurų pajamų, neišrašė reikiamų PVM sąskaitų faktūrų bei neužfiksavo prekių grąžinimų.
Anot prokuratūros, dėl šių veiksmų tapo neįmanoma tiksliai nustatyti įmonės veiklos apimties, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros.
Direktorė taip pat kaltinama, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikė deklaracijas su žinomai neteisingais duomenimis apie įmonės pajamas, pelną ir turtą, taip, manoma, siekdama išvengti daugiau nei 520 tūkst. eurų mokesčių, iš jų apie 360 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir 160 tūkst. eurų pelno mokesčio.
Moteriai pareikšti kaltinimai pagal baudžiamojo kodekso straipsnius dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo. Už tai gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Siekiant užtikrinti Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos pareikštą civilinį ieškinį, prokuroro nutarimu taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, tiek įmonės, tiek kaltinamosios nuosavybės teise priklausančiam turtui.
