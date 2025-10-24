Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aurimas Žvinys turi rimtų nemalonumų – prokuratūra pareiškė įtarimus

2025-10-24 12:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 12:53

Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Aurimas Žvinys turi rimtų nemalonumų – jam pareikšti įtarimai dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti.  

Aurimas Žvinys (nuotr. BNS)

Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Aurimas Žvinys turi rimtų nemalonumų – jam pareikšti įtarimai dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti.  

REKLAMA
0

Ši žinia yra skelbiama Lietuvos Respublikos prokuratūros puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareikšti įtarimai 

Kaip rašoma pranešime, įtarimai pareikšti ne tik A. Žviniui, bet ir Neringos savivaldybės tarybos nariui Arvydui Mockui bei buvusiam Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariui Tomui Budrikiui. 

REKLAMA
REKLAMA

„Ikiteisminiuose tyrimuose dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Aurimui Žviniui, Neringos savivaldybės tarybos nariui Arvydui Mockui ir buvusiam Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariui Tomui Budrikiui. 

REKLAMA

A. Žvinys teikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai galimai padarė 8 276 eurų žalą. 

A. Mockus pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas telefono remonto paslaugas ir kuro išlaidas, Neringos savivaldybei galimai padarė 1 606 eurų žalą.  

REKLAMA
REKLAMA

T. Budrikis teikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas ir įsigytas autodetales, Šilutės rajono savivaldybei galimai padarė 3 910 eurų žalą. 

Ikiteisminius tyrimus atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareigūnai, tyrimams vadovauja – apygardų prokuratūrų Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo padarinių prokurorai“, – rašoma Lietuvos Respublikos prokuratūros pranešime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų