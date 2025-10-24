Aurimas Žvinys turi rimtų nemalonumų – prokuratūra pareiškė įtarimus

Ši žinia yra skelbiama Lietuvos Respublikos prokuratūros puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.
Pareikšti įtarimai
Kaip rašoma pranešime, įtarimai pareikšti ne tik A. Žviniui, bet ir Neringos savivaldybės tarybos nariui Arvydui Mockui bei buvusiam Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariui Tomui Budrikiui.
„Ikiteisminiuose tyrimuose dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Aurimui Žviniui, Neringos savivaldybės tarybos nariui Arvydui Mockui ir buvusiam Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariui Tomui Budrikiui.
A. Žvinys teikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai galimai padarė 8 276 eurų žalą.
A. Mockus pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas telefono remonto paslaugas ir kuro išlaidas, Neringos savivaldybei galimai padarė 1 606 eurų žalą.
T. Budrikis teikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas ir įsigytas autodetales, Šilutės rajono savivaldybei galimai padarė 3 910 eurų žalą.
Ikiteisminius tyrimus atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareigūnai, tyrimams vadovauja – apygardų prokuratūrų Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo padarinių prokurorai“, – rašoma Lietuvos Respublikos prokuratūros pranešime.
