Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Už grotų kalinti Agnė Stumbrė išreiškė 1 prašymą: gavo griežtą atsaką

2025-10-07 17:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 17:11
Agnė Stumbrė (Edgaro Žilaičio, 123rf nuotr.)
52
1

Praeityje skandalingai pagarsėjusi televizijos laidų dalyvė, atlikėja Agnė Stumbrė šiuo metu kali už grotų dėl sukčiavimo aferų. Jos veiksmai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje sukėlė didelę žalą nukentėjusiesiems. Tačiau tai – ne vieninteliai nemalonumai – A. Stumbrė privalo atlyginti priteistas sumas.

Kaip skelbia portalas alfa.lt, A. Stumbrė užsienyje ir Lietuvoje užsiėmė sukčiavimu, dėl ko turėtų atlyginti apie 130 tūkst. eurų žalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Agnė Stumbrė
(52 nuotr.)
(52 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Stumbrė

Agnė Stumbrė išreiškė 1 norą

2024 m. pabaigoje ji buvo nuteista 4 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Negana to, teismas jai priteisė mokėti ir mažesnes sumas už konkrečius ieškinius.

REKLAMA
REKLAMA

Nors nuteistoji siekė atidėti šių sumų mokėjimą dėl sunkios padėties, teismas jai griežtai atsisakė tai leisti.

REKLAMA

Primename, kad prieš šešerius metus visuomenės dėmesį patraukusi A. Stumbrė išgarsėjo provokuojančiomis fotosesijomis ir pasakojimais apie savo prabangų gyvenimą bei sėkmingą verslą Didžiojoje Britanijoje.

Tačiau vėliau paaiškėjo, kad daugelis jos pasakojimų buvo melagingi. Dar daugiau – moteris buvo apkaltinta finansinėmis machinacijomis, o dabar jau aišku, kad ji atlieka laisvės atėmimo bausmę.

REKLAMA
REKLAMA

A. Stumbrė 2018 metais buvo sulaikyta Didžiojoje Britanijoje dėl sukčiavimo, kuriuo siekė neteisėtai įgyti dideles pinigų sumas, taip pat dėl dokumentų klastojimo.

Nuo jos veiksmų nukentėjo maždaug dešimt žmonių, daugiausia – jos pažįstami ir draugai iš Lietuvos.

Už grotų ji laiką leidžia nuo 2024-ųjų balandžio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų