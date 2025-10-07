Už grotų kalinti Agnė Stumbrė išreiškė 1 prašymą: gavo griežtą atsaką

Praeityje skandalingai pagarsėjusi televizijos laidų dalyvė, atlikėja Agnė Stumbrė šiuo metu kali už grotų dėl sukčiavimo aferų. Jos veiksmai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje sukėlė didelę žalą nukentėjusiesiems. Tačiau tai – ne vieninteliai nemalonumai – A. Stumbrė privalo atlyginti priteistas sumas.
Kaip skelbia portalas alfa.lt, A. Stumbrė užsienyje ir Lietuvoje užsiėmė sukčiavimu, dėl ko turėtų atlyginti apie 130 tūkst. eurų žalą.
Agnė Stumbrė (nuotr. asm. archyvo)
2024 m. pabaigoje ji buvo nuteista 4 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Negana to, teismas jai priteisė mokėti ir mažesnes sumas už konkrečius ieškinius.
Nors nuteistoji siekė atidėti šių sumų mokėjimą dėl sunkios padėties, teismas jai griežtai atsisakė tai leisti.
Primename, kad prieš šešerius metus visuomenės dėmesį patraukusi A. Stumbrė išgarsėjo provokuojančiomis fotosesijomis ir pasakojimais apie savo prabangų gyvenimą bei sėkmingą verslą Didžiojoje Britanijoje.
Tačiau vėliau paaiškėjo, kad daugelis jos pasakojimų buvo melagingi. Dar daugiau – moteris buvo apkaltinta finansinėmis machinacijomis, o dabar jau aišku, kad ji atlieka laisvės atėmimo bausmę.
A. Stumbrė 2018 metais buvo sulaikyta Didžiojoje Britanijoje dėl sukčiavimo, kuriuo siekė neteisėtai įgyti dideles pinigų sumas, taip pat dėl dokumentų klastojimo.
Nuo jos veiksmų nukentėjo maždaug dešimt žmonių, daugiausia – jos pažįstami ir draugai iš Lietuvos.
Už grotų ji laiką leidžia nuo 2024-ųjų balandžio.
Šaltinis:
tv3.lt
