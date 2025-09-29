STT: dėl kyšininkavimo statybų sektoriuje nuteisti dar trys asmenys

Jos teigimu, projektavimo įmonės „Vilniaus architektai“ vadovui Mantui Žvybui dėl Vilniaus savivaldybės administracijos tarnautojų papirkinėjimo Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė galutinę 17,4 tūkst. eurų baudą.
Tuo metu geodezijos bei kadastrinių matavimų įmonės „Sklypas ir namas“ vadovui ir akcininkui Vytautui Kasperavičiui dėl prekybos poveikiu ir papirkimo skirta 19,4 tūkst. eurų bauda, o buvusiam Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojui Aurimui Ruškuliui už bendrininkavimą prekiaujant poveikiu – 10,8 tūkst. eurų bauda.
STT pranešime bei teismo nutartyse nėra konkrečių pavardžių, tik inicialai. BNS jas nustatė remdamasi teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis.
Anot STT, M. Žvybas penkis kartus pasiūlė arba davė kyšius Vilniaus savivaldybės administracijos darbuotojui.
Tyrimo duomenimis, kyšių sumos siekė nuo 150 iki 10 tūkst. eurų, jais buvo siekiama palankių sprendimų statybos projektams Vilniuje.
Tuo metu V. Kasperavičius pripažintas kaltu dėl sistemingo kyšių davimo siekiant paveikti valstybės tarnautojus dėl palankių sprendimų, susijusių su statybos leidimais, projektų derinimu bei deklaracijų apie statybos užbaigimą patvirtinimu.
Savo ruožtu A. Ruškulis padėdavo gauti pažymas apie statinio statybą be nukrypimų ir deklaracijas apie statybos užbaigimą ar paskirties keitimą.
„Ikiteisminio tyrimo metu projektų vykdytojai visiškai pripažino savo kaltę. Šie teismo baudžiamieji įsakymai nebuvo apskusti ir jau įsiteisėjo“, – rašoma pranešime.
BNS rašė, kad 2021 metų lapkritį STT paskelbė atliekanti stambaus masto ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros srityse. Pasak jos, apie reikalaujamus kyšius tarnybą informavo septyni asmenys.
Šių metų vasarį 12,3 tūkst. eurų baudą teismas skyrė buvusiam Vilniaus savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vyriausiajam specialistui Gintarui Kuodžiui, o jį papirkusiam buvusiam ne vienos statybos įmonės vadovui Edvardui Andrijaičiui – 19,9 tūkst. eurų baudas.
Dar du asmenis – dabartinį patalpų nuomos bendrovės „Augodara“ direktorių Edmundą Antaną Ringaitį bei buvusį NŽT Vilniaus skyriaus vyriausiąjį specialistą Egidijų Kleinauską – teismas atleido nuo atsakomybės pagal laidavimą ir skyrė sumokėti po 2 tūkst. eurų įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Tyrimą atlikusi STT tuomet pranešė, kad buvę valstybės tarnautojai per tarpininkus galimai reikalavo kyšių iš nekilnojamojo turto vystytojų, statytojų ir kitų suinteresuotų asmenų.
Ankščiau BNS rašė, kad teismas 2023 metais kalta dėl kyšininkavimo pripažino buvusią Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkę Nijolę Milkevičienę, kuriai skyrė 20 tūkst. eurų baudą ir konfiskavo 4,8 tūkst. eurų.
Be to, 7 tūkst. eurų bauda buvo skirta buvusiam Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojui, kuris, anot teismo, tiesiogiai iš asmens pareikalavo 400 eurų kyšio ir vėliau priėmė 200 eurų kyšį už pritarimą išduoti objekto užbaigimo aktą.
Teismas kaltais dėl kyšininkavimo jau yra pripažinęs buvusius Statybos inspekcijos, Nacionalinės visuomenės sveikatos centro darbuotojus, statybų įmonių atstovus.
STT teigimu, iki šiol kaltais jau yra pripažinti 23 asmenys, jiems skirta beveik 225,6 tūkst. eurų baudų, konfiskuota daugiau nei 19,7 tūkst. eurų. 12 asmenų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems bendrai skirta sumokėti 37 tūkst. eurų įmokų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!