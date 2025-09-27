Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė netoli Vilkaviškio – susidūrė du mopedai, prireikė medikų pagalbos

2025-09-27 20:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 20:27

Netoli Vilkaviškio šeštadienį susidūrė du mopedai, prireikė ir medikų pagalbos.

Nelaimė netoli Vilkaviškio (nuotr. Raimundo Maslausko)
6

Pirminiais duomenimis, eismo įvykis nutiko baikerių sezono uždarymo metu.

0

Pirminiais duomenimis, eismo įvykis nutiko baikerių sezono uždarymo metu.

Nelaimė netoli Vilkaviškio
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nelaimė netoli Vilkaviškio

Kaip pranešta, susidūrus dviems motociklams, nukentėjo du nepilnamečiai vairuotojai. 

Nukentėję jaunuoliai išvežti į ligoninę.

 

 

