Skandalingai pagarsėjusiam „Rajono Kunigui“ – nemaloni žinia

Pasak LRTK pirmininko Manto Martišiaus, šis atvejis parodo, kad skaitmeninėje erdvėje turi galioti aiškūs atsakomybės principai ir į žalingą turinį privalu reaguoti, laikantis Lietuvoje veikiančių teisės aktų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nubaustas „Rajono Kunigas“
Stebėsenos metu fiksuota, kad transliacijose žiūrovams buvo pateikiama įvairiapusė nepilnamečiams žalinga informacija: demonstruojamas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas, rodomi azartiniai lošimai bei piniginiai žaidimai, vartojama itin nešvanki, žeminanti kalba, pasitaikė smurto elementų, žmogaus orumo žeminimo bei seksualinio pobūdžio scenų.
Toks turinys turėjo būti, bet dažniausiai nebuvo ribojamas nepilnamečiams – jis nebuvo pažymėtas indeksu 18+, nebuvo taikomi įspėjimai ar filtravimo priemonės.
Ypač išsiskyrė „TikTok“ paskyra „hoodpriest_clip“ („Rajono Kunigas“), turinti beveik 18 tūkst. sekėjų ir daugiau kaip 146 tūkst. patiktukų. Joje nustatyta daugybė nepilnamečiams žalingo turinio pavyzdžių: nuolatinė necenzūrinė leksika, smurtiniai epizodai (grupinės muštynės, grasinimai nužudyti), lošimų demonstravimas (kazino, „deimantų“ lošimai), turto gadinimas (mėtomi daiktai, laužoma aplinka), žmogaus orumo žeminimas (įžeidimai, patyčios), seksualinio pobūdžio scenos. Visa tai buvo prieinama nepilnamečiams be jokių apribojimų.
LRTK nustatė, kad toks turinys atitinka ne vieną Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo draudžiamų kategorijų – nuo smurtinio pobūdžio ir lošimų skatinimo iki orumo žeminimo bei seksualinių veiksmų demonstravimo.
Atsakingam asmeniui – šios paskyros turinio kūrėjui – buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir paskirta 275 eurų bauda. Ši bauda skirta remiantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 79 straipsnio 5 dalimi, nustatančia atsakomybę už neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos žymėjimo ir skleidimo pažeidimus, taip pat atsižvelgiant į Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas, kurių draudžiamas turinys buvo nuolat fiksuojamas stebėsenos aktuose,
LRTK taip pat atkreipė dėmesį į kitus atvejus. „Kick.com“ kanale „weedboyz“ fiksuota necenzūrinė kalba, alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Kadangi kūrėjas bendradarbiavo su Komisija, bauda nebuvo skirta – apsiribota įspėjimu, tačiau kanalas liks nuolatinėje stebėsenoje, o pasikartoję pažeidimai lems griežtesnes sankcijas. Šiuo metu įrašai, kuriuos buvo skelbiama žalinga nepilnamečiams informacija, yra pašalinti.
Be to, LRTK atliko ir kelių „YouTube“ kanalų turinio stebėseną – juose taip pat užfiksuota nepilnamečiams netinkamų elementų, nuo necenzūrinės kalbos iki smurto ir alkoholio demonstravimo. Šiuo metu dėl jų priemonių klausimas dar svarstomas, nes informacija buvo pažymėta ir jos pasiekiamumas nepilnamečiams buvo ribojamas.
Ši tema svarbi ir tarptautiniu mastu. Prancūzijoje šią vasarą nuskambėjo rezonansinis atvejis – 46 metų transliuotojas Raphaëlis Gravenas, žinomas slapyvardžiu Jean Pormanove, mirė tiesioginės „Kick“ transliacijos metu po ilgalaikio sisteminio žeminimo ir psichologinio spaudimo. Dėl šio įvykio Prancūzijoje pradėtos baudžiamosios procedūros, vertinama ir platformos atsakomybė pagal Europos Skaitmeninių paslaugų aktą.
„Mūsų pareiga – aiškiai pasakyti, kad žalingas turinys nepilnamečiams yra netoleruotinas. LRTK neapsiribos vien stebėjimu – tais atvejais, kai pažeidimai akivaizdūs ir sisteminiai, bus taikomos sankcijos. Baudomis siekiame parodyti, kad internete galioja aiškūs teisiniai standartai, – teigia LRTK pirmininkas Mantas Martišius. – Tragiški atvejai užsienyje parodo, kas nutinka, kai į žalingą turinį nereaguojama laiku. LRTK ir toliau fiksuos pažeidimus, taikys ribojimus bei skirs baudas, remdamasi jai suteiktais įgaliojimais ir Lietuvos teisės aktais.“
