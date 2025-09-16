Verslininkui Artūrui Daikeriui skirta laisvės atėmimo bausmė

Portalas „Žmonės“ skelbia, kad taip pat yra nutarta konfiskuoti bendrovei priklausantį automobilį „Audi Q8“ ir perduoti jį valstybės nuosavybėn. Su šiuo automobiliu buvo padarytas nusikaltimas.
Primename, kad A. Daikeris visais trimis atvejais, kai vairavo išgėręs, vairavo brangų įmonės, kurioje dirba, automobilį „Audi Q8“. Įmonės atstovai tikina, kad iki tol nežinojo, kad darbuotojas vairavo jiems priklausiančią mašiną, jie nuosprendžių negaudavo, o teismai priteisė vairuotojui mokėti mašinos vertę atitinkančias pinigų sumas, o pačią mašiną pareigūnai grąžino.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė dvi analogiškas nusikalstamas veikas, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas, rašo ELTA.
Kasaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas nesutiko su asmens nuteisimu ir su apeliacinės instancijos teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 tūkst. 820 eurų.
Tada teisėjų kolegija, atmesdama kasacinį skundą, nustatė, kad automobilis buvo pripažintas abiejų nusikalstamų veikų padarymo priemone, tačiau jo konfiskuoti nėra galimybės, nes jis nuosavybės teise nepriklauso kaltininkui.
Todėl teismas paskelbė, kad galima konfiskuoti automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą už kiekvieną nusikalstamą veiką.
„A. Daikeris per gana trumpą laiko tarpą padarė dvi atskiras analogiškas nusikalstamas veikas, vairuodamas tą patį automobilį, be to, antrą kartą neblaivus vairavo automobilį po to, kai jam buvo skirta kardomoji priemonė, draudžianti vairuoti. A. Daikeris savo elgesiu demonstravo abejingumą tiek jam paskirtiems apribojimams, tiek teisės aktų reikalavimams, tiek, svarbiausia, kitų asmenų saugumui“, – tada paskelbė LAT.
Nustatytas 1,8 prom. neblaivumas
Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje byloje nurodoma, kad A. Daikeris vairavo apie 59 tūkst. eurų vertės mašiną.
Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo neblaivus – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje, vyras vėl buvo sulaikytas neblaivus.
Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo neblaivus. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.
„Kaimynas seka iš paskos mašiną, seka žmoną, sustatęs mikrofonus įrašinėja, šešių šeimų namas. Net terasoje negalima pabūti, pabendrauti. Jis mane sekioja, įtardamas mano nusižengimus, jis pastoviai filmuoja“ – teisme kaimynu skundėsi A. Daikeris, tačiau kaltę dėl vairavimo išgėrus jis pripažino pilnai.
Vyras pasakojo, kad sunkumai prisidėjo nuo karantino, paaštrino karas Ukrainoje, nes šaldytų uogų, grybų ir sraigių prekybos įmonė „Adex LT“ kurioje jis dirba, priklausoma nuo Baltarusijos, Rusijos, rinkų, atsirado daug sunkumų.
„Kadangi netoli gyvenu, sėdau, 500 metrų važiavau, prie „IKI“, Nemenčinės plente, susitikom. Žinias gavau prastas, iš to sielvarto sugalvojau nuraminti. Prie „IKI“ susitikom, nusipirkau fleškutę ir išgėriau. Nuo namų Lizdeikos gatvėje iki parduotuvės netoli. Kai grįžau, kaimynai jau buvo parengę pasalą, iškvietė policija, prie vartelių policija apklausė“, – teisme pasakojo A. Daikeris. Jis sakė tiesiog darbinėje mašinoje išgėręs 300 gramų brendžio ar viskio.
Prokurorė tokiems aiškinimams prieštaravo, ji mano, kad A. Daikeris jau neblaivus atvyko į parduotuvę.
