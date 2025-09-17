Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tarsi laukiniai 90-ieji: Panevėžyje – siaubingas jaunuolių grupės reketas, užpuolimai ir prievarta

2025-09-17 11:57
2025-09-17 11:57

Panevėžio apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje devyni 17–19 metų panevėžiečiai kaltinami plėšimais, turto prievartavimu ir kitais nusikaltimais.

Pagautas nusikaltėlis (tv3.lt koliažas)

Panevėžio apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje devyni 17–19 metų panevėžiečiai kaltinami plėšimais, turto prievartavimu ir kitais nusikaltimais.

Generalinė prokuratūra trečiadienį pranešė, kad nežiūrint jauno amžiaus, kai kurie jų jau ne kartą teisti.

Nusikalstamos veikos, kuriomis kaltinama ši jaunuolių grupė, buvo įvykdytos pernai pavasarį bei rudenį.

Bylos duomenimis, gegužę į nuomojamą butą Panevėžio centre iškviesti policijos pareigūnai rado du sužalotus jaunus vyrus. Paaiškėjo, kad juos į svečius pasikvietė, o vėliau užpuolė grupė jaunuolių, surengusių bute vakarėlį. Abu nukentėjusieji buvo mušami, spardomi, apipurkšti dujomis. Iš kiekvieno jų kaltinamieji reikalavo po 2 tūkst. eurų, kitaip grasino susidoroti. Vieno iš užpultųjų mobiliuoju telefonu nufilmavę šią smurto sceną, kaltinamieji išplatino įrašą aukos draugams.

Panaudoję psichologinį ir fizinį smurtą, kaltinamieji pareikalavo, kad vienas iš šių nukentėjusiųjų parodytų telefono programėlėje, kiek banko sąskaitoje turi pinigų. Vėliau jį prievarta nusivedė prie bankomato ir privertė išgryninti bei jiems atiduoti 350 eurų. Negana to, užpuolikai panevėžietį žemino, tyčiojosi ir nufilmuotą vaizdo įrašą išplatino.

Kita kaltinamųjų auka jaunas panevėžietis tapo praėjusių metų rugsėjį. Susitikęs su keliais jaunuoliais ir kartu vartojęs alkoholį, jaunas vyras vėliau buvo jų užpultas ir sumuštas. Užpuolikai privertė jį atrakinti telefoną, iš jo vienos sąskaitos į kitą pervedė pinigų, ir, sužinoję mokėjimo kortelės kodą, 270 eurų išgrynino bankomate. Dėl nustatyto limito daugiau pinigų bankomate paimti nepavyko, todėl kaltinamieji nukentėjusiojo kortele pasinaudojo per interneto nuomos platformą išsinuomodami butą.

Iš viso nukentėjusiajam buvo padaryta daugiau nei 800 eurų turtinė žala, nes jis neteko ir mobiliojo telefono bei su savimi turėtų grynųjų pinigų – 100 eurų.

Dauguma šios grupės jaunuolių kaltinami plėšimu, turto prievartavimu, neteisėtu disponavimu elektronine mokėjimo priemone ir jos panaudojimu, viešosios tvarkos pažeidimu.

Pas vieną kaltinamųjų namuose kratos metu radus 6 gramus kanapių, jam pareikšti kaltinimai dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo jas platinti. Kitam jaunuoliui teks atsakyti dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir nešaunamuoju ginklu, nes jo namuose rasta 18 dujinių šovinių bei peilis su automatine geležte. Dar vienas jaunuolis bus teisiamas dėl fizinio skausmo sukėlimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojai.

Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams.

2025-09-17 12:17
Su skiauterėm tie tavo baxurai. Myža atsitūpę.
