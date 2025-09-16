Pirmasis LFF taurės finalo dalyvis – „Panevėžys“

Pirmame kėlinyje vyravo atsargus ir klampus futbolas. Kartą Kwadwo Asamoah mušė greta virpsto, varžovai atsakė pavojingu Žygimanto Baltrūno prasiveržimu, kurį nuslopino Vytautas Černiauskas, bei pavojingu perdavimu pridėto laiko metu.
53-iąją minutę „Panevėžys“ išsiveržė į priekį. Kiek anksčiau Elivelto išprovokavo varžovo pražangą baudos aikštelėje, o prie 11 metrų atžymos stojęs rezultatyviausias taurės žaidėjas Ariagneris Smithas mušė taikliai pažeme.
Nervingame antrame kėlinyje užtikrintai sužaidė V. Černiauskas, atrėmęs porą oponentų bandymų. Arti tikslo buvo Elivelto, tačiau jo spirtą kamuolį išmušė ant vartų linijos buvęs varžovas. Vis dėlto 80-ąją minutę pergalę įtvirtino greita kontrataka, kurios metu Salomonas Kouadio atliko puikų perdavimą K. Asamoah, taikliai mušusiam vienu lietimu.
Dvikovai artėjant į pabaigą, V. Černiauskas apsigynė nuo pavojingo Naurio Petkevičiaus smūgio galva, savo ruožtu, K. Asamoah nuo dublio skyrė keli centimetrai. Po kilusio susistumdymo antra geltona kortelė buvo parodyta Domantui Vaičekauskui bei tiesioginė raudona kortelė varžovą pastūmusiam Danieliui Bukeliui – abu futbolininkai finalą turės praleisti.
LFF taurės finalas įvyks rugsėjo 28 dieną. Savo varžovą „Panevėžys“ sužinos po to, kai Telšiuose bus sužaistas antrasis pusfinalis tarp vietos „Džiugo“ ir Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!