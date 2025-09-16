Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Pirmasis LFF taurės finalo dalyvis – „Panevėžys“

2025-09-16 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 21:19

Futbolo klubas „Panevėžys“ trečią kartą varžysis LFF taurės finale. Pusfinalyje po nervingos kovos panevėžiečiai išvykoje 2:0 (1:0) įveikė Marijampolės „Sūduvą“.

„Panevėžys“ – „Sūduva“ | Vytauto Kuralavičiaus nuotr.

Futbolo klubas „Panevėžys“ trečią kartą varžysis LFF taurės finale. Pusfinalyje po nervingos kovos panevėžiečiai išvykoje 2:0 (1:0) įveikė Marijampolės „Sūduvą“.

0

Pirmame kėlinyje vyravo atsargus ir klampus futbolas. Kartą Kwadwo Asamoah mušė greta virpsto, varžovai atsakė pavojingu Žygimanto Baltrūno prasiveržimu, kurį nuslopino Vytautas Černiauskas, bei pavojingu perdavimu pridėto laiko metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

53-iąją minutę „Panevėžys“ išsiveržė į priekį. Kiek anksčiau Elivelto išprovokavo varžovo pražangą baudos aikštelėje, o prie 11 metrų atžymos stojęs rezultatyviausias taurės žaidėjas Ariagneris Smithas mušė taikliai pažeme.

Nervingame antrame kėlinyje užtikrintai sužaidė V. Černiauskas, atrėmęs porą oponentų bandymų. Arti tikslo buvo Elivelto, tačiau jo spirtą kamuolį išmušė ant vartų linijos buvęs varžovas. Vis dėlto 80-ąją minutę pergalę įtvirtino greita kontrataka, kurios metu Salomonas Kouadio atliko puikų perdavimą K. Asamoah, taikliai mušusiam vienu lietimu.

Dvikovai artėjant į pabaigą, V. Černiauskas apsigynė nuo pavojingo Naurio Petkevičiaus smūgio galva, savo ruožtu, K. Asamoah nuo dublio skyrė keli centimetrai. Po kilusio susistumdymo antra geltona kortelė buvo parodyta Domantui Vaičekauskui bei tiesioginė raudona kortelė varžovą pastūmusiam Danieliui Bukeliui – abu futbolininkai finalą turės praleisti.

LFF taurės finalas įvyks rugsėjo 28 dieną. Savo varžovą „Panevėžys“ sužinos po to, kai Telšiuose bus sužaistas antrasis pusfinalis tarp vietos „Džiugo“ ir Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos.

