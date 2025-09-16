Olimpietis Karolis Girulis – pirmųjų Lietuvos arbaletininkų varžybų nugalėtojas

Lietuvos arbalentininkų sąjungos inicijuotose varžybose savo jėgas išbandė ir Lietuvos olimpietis, šaudymo sporto atstovas Karolis Girulis. Jis pademonstravo savo taiklumą ir iškovojo pergalę vienoje iš rungčių. Beje, Vilniuje jis startavo ir apdovanojimus skynė su savo šeima.
Kaip teigė „Strėlės“ atstovas Mantas Balsys, šios varžybos – pirmas žingsnis plėtojant šaudymą iš arbaletų Lietuvoje. Artimiausiu metu planuojamos bendros arbaletininkų varžybos kartu su lankininkais, miško rungtimis, šaudymu į trimačius taikinius.
„Šiuo metu yra kuriama arbalentininkų bendruomenė ir esame nusiteikę aktyviai veiklai. Jau kitais metais numatomos varžybos su latviais ir estais. Norime į šią veiklą pritraukti kuo daugiau žmonių, iš kurių geriausi galėtų siekti profesionalių tikslų. Sieksime iškelti Lietuvos vėliavą tarptautinėse varžybose. 2027 metais Estijoje planuojamas pasaulio arbalentininkų čempionatas, todėl turime tikslą Lietuvos vardą ginti ten“, – kalbėjo M. Balsys.
Lietuvoje planuojama vystyti aikštės (field), miško (3D) bei senovines rungtis. Su istoriniais arbaletais dažnai šaudoma įvairiose viduramžių šventėse, todėl entuziastai iš Lietuvos planuoja dalyvauti renginiuose Lenkijoje ir kitose šalyse.
„Mano starto“ varžybose buvo rungiamasi šaudant skriemuliniais ir paprastais arbaletais. Skriemuliniais arbaletais buvo šaudoma iš 50 m atstumo, paprastaisiais – iš 30 m, o vaikai savo taiklumą tikrinosi iš 10 m nuotolio.
K. Girulis dominavo vyrų skriemulinių arbaletų varžybose, per du šaudymo raundus surinkęs 428 taškus. Antrąją vietą užėmė Antanas Markevičius (335 tšk.), trečiąją – Mantas Balsys (290 tšk.).
Atkakli kova vyko tarp moterų, kur nugalėjo Agnė Markevičienė (375 tšk.). K. Girulio žmona Gintarė Girulienė (337 tšk.) buvo antra, o Nijolė Balsienė (327 tšk.) – trečia.
„Įspūdžiai išties puikūs. Varžybos vyko norint išsibandyti ir save, ir taisykles. Buvo daug organizacinių klausimų, nes ši veikla tik pradedama vystyti“, – sakė K. Girulis.
Sportininkas neslepia, kad potencialo augti šaudymas arbaletais turi tikrai daug. Tam nemažai įtakos turi ir Lietuvos įstatymų pakeitimai.
„Turinčių arbaletus pramogai Lietuvoje tikrai yra nemažai. Kaip ir lankai, arbaletai nėra šaunamieji ginklai, tai – templiniai ginklai. Lankams nėra apribojimų, juos galima įsigyti laisvai kaip įrankį, o arbaletai turi ribojamą įtempimo jėgą, kas šiai dienai yra vienintelis ribojimas pagal įstatymus Lietuvoje. Sporte naudojami arbaletai yra taip pat limituojami iki 95 svarų jėgos, tokia jėga numatyta ir ginklų kontrolės įstatyme. Dėl šios situacijos, visi kas nori sportuoti, naudoti arbaletą laisvalaikiui ir pramogai, gali laisvai įsigyti šį įranki. Taip šaudymo sportas tampa labiau pasiekiamas didelei visuomenės daliai, taip pat ir jaunimui“, – aiškino K. Girulis.
Dar vienas šio sporto pliusas – čia nereikalinga brangi ekipiruotė. Paleistos strėlės tarnauja šimtus ar net tūkstančius šūvių jei šaudoma į tausojančius taikinius.
Nors šaudymo iš arbaleto taisyklės panašios į šaudymo iš lanko, pats šaudymo principas yra artimesnis šaudymui pneumatiniais ginklais. Pavyzdžiui, šaudymas iš sportinių arbaletų yra labai panašus į šaudymą iš pneumatinio šautuvo, kur specializuojasi K. Girulis.
„Šaudomos rungtys įvairios: jos vyksta uždarose patalpose iš nedidelių atstumų, kitose trasose miškuose ir pievose, kur šaudoma į trimačius muliažus, taip priartinant šį užsiėmimą prie medžiokliškų situacijų. Šiose varžybose teko išbandyti skirtingus arbaletus. Vienas jų labai artimas man gerai pažįstamiems sportiniams šautuvams, o kitas yra labiau medžiokliškas, su optiniais taikikliais. Buvo smagu pasidalinti ir šaudymo technika su draugais, ir kartu padiskutuoti apie šio smagaus užsiėmimo išskirtinumą. Jis tikrai atras savo vietą mūsų aplinkoje“, – pabrėžė K. Girulis.
Beje, „Mano starto“ varžybose jam nepavyko nugalėti šaudant paprastaisiais arbaletais. Šioje rungtyje nugalėjo M. Balsys (500 tšk.), o K. Girulis buvo antras (473 tšk.). Aistis Balsys užėmė trečiąją poziciją (437 tšk.).
Vaikų grupės nugalėtojais tapo Smiltė Balsytė ir Aivaras Balsys, antrąsias vietas užėmė Karina Beinaravičiūtė ir Emilis Girulis. Mergaičių tarpe trečia buvo Mėja Girulytė.
K. Girulis teigė, kad šaudymas arbaletais puikus laisvalaikio praleidimo būdas kartu su šeima ar draugais. Jis viliasi, kad sportininkų gretose Lietuvoje sparčiai augs ir jau greitu metu mūsų šalyje turėsime ir tarptautinius renginius.
