Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Olimpietis Karolis Girulis – pirmųjų Lietuvos arbaletininkų varžybų nugalėtojas

2025-09-16 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 20:58

Savaitgalį Vilniuje, šaudymo iš lanko centre „Strėlė“ surengtos pirmosios Lietuvos istorijoje arbaletininkų varžybos „Mano startas“.

Karolis Girulis (Lietuvos arbaletininkų asociacijos nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį Vilniuje, šaudymo iš lanko centre „Strėlė“ surengtos pirmosios Lietuvos istorijoje arbaletininkų varžybos „Mano startas“.

REKLAMA
0

Lietuvos arbalentininkų sąjungos inicijuotose varžybose savo jėgas išbandė ir Lietuvos olimpietis, šaudymo sporto atstovas Karolis Girulis. Jis pademonstravo savo taiklumą ir iškovojo pergalę vienoje iš rungčių. Beje, Vilniuje jis startavo ir apdovanojimus skynė su savo šeima.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigė „Strėlės“ atstovas Mantas Balsys, šios varžybos – pirmas žingsnis plėtojant šaudymą iš arbaletų Lietuvoje. Artimiausiu metu planuojamos bendros arbaletininkų varžybos kartu su lankininkais, miško rungtimis, šaudymu į trimačius taikinius.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo metu yra kuriama arbalentininkų bendruomenė ir esame nusiteikę aktyviai veiklai. Jau kitais metais numatomos varžybos su latviais ir estais. Norime į šią veiklą pritraukti kuo daugiau žmonių, iš kurių geriausi galėtų siekti profesionalių tikslų. Sieksime iškelti Lietuvos vėliavą tarptautinėse varžybose. 2027 metais Estijoje planuojamas pasaulio arbalentininkų čempionatas, todėl turime tikslą Lietuvos vardą ginti ten“, – kalbėjo M. Balsys.

REKLAMA

Lietuvoje planuojama vystyti aikštės (field), miško (3D) bei senovines rungtis. Su istoriniais arbaletais dažnai šaudoma įvairiose viduramžių šventėse, todėl entuziastai iš Lietuvos planuoja dalyvauti renginiuose Lenkijoje ir kitose šalyse.

„Mano starto“ varžybose buvo rungiamasi šaudant skriemuliniais ir paprastais arbaletais. Skriemuliniais arbaletais buvo šaudoma iš 50 m atstumo, paprastaisiais – iš 30 m, o vaikai savo taiklumą tikrinosi iš 10 m nuotolio.

REKLAMA
REKLAMA

K. Girulis dominavo vyrų skriemulinių arbaletų varžybose, per du šaudymo raundus surinkęs 428 taškus. Antrąją vietą užėmė Antanas Markevičius (335 tšk.), trečiąją – Mantas Balsys (290 tšk.).

Atkakli kova vyko tarp moterų, kur nugalėjo Agnė Markevičienė (375 tšk.). K. Girulio žmona Gintarė Girulienė (337 tšk.) buvo antra, o Nijolė Balsienė (327 tšk.) – trečia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Įspūdžiai išties puikūs. Varžybos vyko norint išsibandyti ir save, ir taisykles. Buvo daug organizacinių klausimų, nes ši veikla tik pradedama vystyti“, – sakė K. Girulis.

Sportininkas neslepia, kad potencialo augti šaudymas arbaletais turi tikrai daug. Tam nemažai įtakos turi ir Lietuvos įstatymų pakeitimai.

REKLAMA

„Turinčių arbaletus pramogai Lietuvoje tikrai yra nemažai. Kaip ir lankai, arbaletai nėra šaunamieji ginklai, tai – templiniai ginklai. Lankams nėra apribojimų, juos galima įsigyti laisvai kaip įrankį, o arbaletai turi ribojamą įtempimo jėgą, kas šiai dienai yra vienintelis ribojimas pagal įstatymus Lietuvoje. Sporte naudojami arbaletai yra taip pat limituojami iki 95 svarų jėgos, tokia jėga numatyta ir ginklų kontrolės įstatyme. Dėl šios situacijos, visi kas nori sportuoti, naudoti arbaletą laisvalaikiui ir pramogai, gali laisvai įsigyti šį įranki. Taip šaudymo sportas tampa labiau pasiekiamas didelei visuomenės daliai, taip pat ir jaunimui“, – aiškino K. Girulis.

REKLAMA

Dar vienas šio sporto pliusas – čia nereikalinga brangi ekipiruotė. Paleistos strėlės tarnauja šimtus ar net tūkstančius šūvių jei šaudoma į tausojančius taikinius.

Nors šaudymo iš arbaleto taisyklės panašios į šaudymo iš lanko, pats šaudymo principas yra artimesnis šaudymui pneumatiniais ginklais. Pavyzdžiui, šaudymas iš sportinių arbaletų yra labai panašus į šaudymą iš pneumatinio šautuvo, kur specializuojasi K. Girulis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šaudomos rungtys įvairios: jos vyksta uždarose patalpose iš nedidelių atstumų, kitose trasose miškuose ir pievose, kur šaudoma į trimačius muliažus, taip priartinant šį užsiėmimą prie medžiokliškų situacijų. Šiose varžybose teko išbandyti skirtingus arbaletus. Vienas jų labai artimas man gerai pažįstamiems sportiniams šautuvams, o kitas yra labiau medžiokliškas, su optiniais taikikliais. Buvo smagu pasidalinti ir šaudymo technika su draugais, ir kartu padiskutuoti apie šio smagaus užsiėmimo išskirtinumą. Jis tikrai atras savo vietą mūsų aplinkoje“, – pabrėžė K. Girulis.

REKLAMA

Beje, „Mano starto“ varžybose jam nepavyko nugalėti šaudant paprastaisiais arbaletais. Šioje rungtyje nugalėjo M. Balsys (500 tšk.), o K. Girulis buvo antras (473 tšk.). Aistis Balsys užėmė trečiąją poziciją (437 tšk.).

Vaikų grupės nugalėtojais tapo Smiltė Balsytė ir Aivaras Balsys, antrąsias vietas užėmė Karina Beinaravičiūtė ir Emilis Girulis. Mergaičių tarpe trečia buvo Mėja Girulytė.

K. Girulis teigė, kad šaudymas arbaletais puikus laisvalaikio praleidimo būdas kartu su šeima ar draugais. Jis viliasi, kad sportininkų gretose Lietuvoje sparčiai augs ir jau greitu metu mūsų šalyje turėsime ir tarptautinius renginius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų