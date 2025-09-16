Lietuvos jaunieji badmintonininkai U17 turnyre Latvijoje iškovojo 4 aukso medalius

Daniel Leonovič, Dominik Tankevič ir Uma Ivanauskaitė laimėjo po du aukso medalius, Urtė Gatelytė taip pat iškovojo aukso medalį. Be lietuvių vienintelėje moterų vienetų kategorijoje auksą iškovojo lenkė Aleksandra Wasilewska.
D. Tankevič dar užėmė trečią vietą vaikinų vienetų kategorijoje, o Nomeda Seniūnaitė iškovojo trečią vietą merginų vienetų kategorijoje.
Turnyre dalyvavo net 184 sportininkai, kuriuos atsiuntė 11 šalių: Čekija, Estija, Izraelis, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Škotija, Ukraina, Vokietija ir Latvija.
