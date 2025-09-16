Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunieji badmintonininkai U17 turnyre Latvijoje iškovojo 4 aukso medalius

2025-09-16 13:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 13:26

Jaunieji Lietuvos badmintonininkai žibėjo Siguldoje vykusiame Europos U17 reitingo turnyre „RSL Sigulda U17 Open 2025“. Mūsų jaunieji sportininkai iškovojo net 4 aukso medalius iš 5 galimų kategorijų, dar kartą įrodydami savo pranašumą tarptautinėje arenoje.

Lietuvos badmintono federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Jaunieji Lietuvos badmintonininkai žibėjo Siguldoje vykusiame Europos U17 reitingo turnyre „RSL Sigulda U17 Open 2025“. Mūsų jaunieji sportininkai iškovojo net 4 aukso medalius iš 5 galimų kategorijų, dar kartą įrodydami savo pranašumą tarptautinėje arenoje.

REKLAMA
0

Daniel Leonovič, Dominik Tankevič ir Uma Ivanauskaitė laimėjo po du aukso medalius, Urtė Gatelytė taip pat iškovojo aukso medalį. Be lietuvių vienintelėje moterų vienetų kategorijoje auksą iškovojo lenkė Aleksandra Wasilewska.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Tankevič dar užėmė trečią vietą vaikinų vienetų kategorijoje, o Nomeda Seniūnaitė iškovojo trečią vietą merginų vienetų kategorijoje.

Turnyre dalyvavo net 184 sportininkai, kuriuos atsiuntė 11 šalių: Čekija, Estija, Izraelis, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Škotija, Ukraina, Vokietija ir Latvija.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų