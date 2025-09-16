Čekijoje – dvigubas Lietuvos šokėjų triumfas

Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas” ir Kauno „Editos Daniūtės šokių studija”) iškovojo pirmąją vietą „WDSF World Open“ standartinių šokių grupėje, laimėdami visus penkis šokius. Aurimas Meška ir Gabija Damašiūtė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija” ir Kauno „Danza M”) liko vos per žingsnį nuo finalo, užimdami 7-ąją vietą tarp 68 dalyvavusių porų.
Girius Ramašauskas ir Gailė Vaičiulaitytė (Vilniaus „AJ dance”) tapo „DSE Children Grand Prix“ Lotynų Amerikos grupės nugalėtojais, o Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė (Klaipėdos „DS dance”) užėmė antrąją vietą toje pačioje grupėje.
Kipras Burneikis ir Smiltė Barysaitė (Kauno „Tvistas”) iškovojo antrąją vietą U21 Lotynų Amerikos šokių grupėje. Jie taip pat varžėsi „WDSF International Open Lotynų Amerikos“ šokių programoje, kur užėmė 7-ąją vietą iš 50 dalyvavusių porų ir liko labai arti finalo. Valerii Shylo ir Akvilė Navadnyčytė (Vilniaus „Ratuto”) šioje grupėje užėmė 8-ąją vietą.
WDSF Jaunimo grupėse mūsų sportininkai taip pat pateko į finalus. Kajus Astrauskas ir Kamilė Tkačenko (Klaipėdos „DS dance”) užėmė 4-ąją vietą Lotynų Amerikos šokių grupėje, o Maksimas Makarovas ir Marija Prichodko (Vilniaus „Juventos”) pasiekė 6-ąją vietą standartinių šokių programoje.
Senjorų I standartinių šokių programoje, Rolandas Lydekaitis ir Viktorija Lėgaudaitė Lydekaitienė (Kauno „Sūkurys”) užėmė 4-ąją vietą. Šioje grupėje dalyvavo 17 porų.
