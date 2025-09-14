Jogailė Aglinskytė Italijoje pagerino asmeninį rekordą „Lombardia Trophy“ dailiojo čiuožimo varžybose

19-metė lietuvė moterų varžybose surinko 150,01 balo ir užėmė 13-ą vietą. Trumpojoje programoje J. Aglinskytė buvo 13-a (50,20), o laisvojoje – 11-a (99,81). Bendroje įskaitoje J. Aglinskytė daugiau nei 2 balais pagerino karjeros rekordą, kuris iki šiol siekė 147,94 balo.
Auksą iškovojo japonė Rion Sumiyoshi (209,59). Antra buvo kita japonė Ami Nakai (206,04), o trečia – amerikietė Sarah Everhardt (199,91).
Moterų kategorijoje varžėsi 21 čiuožėja.
