Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Jogailė Aglinskytė Italijoje pagerino asmeninį rekordą „Lombardia Trophy“ dailiojo čiuožimo varžybose

2025-09-14 14:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 14:26

Bergame (Italija) surengtos „Lombardia Trophy“ dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose Lietuvai atstovavo vienintelė Jogailė Aglinskytė.

Jogailė Aglinskytė (LSSA nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Bergame (Italija) surengtos „Lombardia Trophy“ dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose Lietuvai atstovavo vienintelė Jogailė Aglinskytė.

REKLAMA
0

19-metė lietuvė moterų varžybose surinko 150,01 balo ir užėmė 13-ą vietą. Trumpojoje programoje J. Aglinskytė buvo 13-a (50,20), o laisvojoje – 11-a (99,81). Bendroje įskaitoje J. Aglinskytė daugiau nei 2 balais pagerino karjeros rekordą, kuris iki šiol siekė 147,94 balo.

Auksą iškovojo japonė Rion Sumiyoshi (209,59). Antra buvo kita japonė Ami Nakai (206,04), o trečia – amerikietė Sarah Everhardt (199,91).

Moterų kategorijoje varžėsi 21 čiuožėja.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų