  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Vuelta a Espana“ finišas atšauktas dėl Palestiną palaikančių protestų, Ispanijos premjeras pasisakė už aktyvistus

2025-09-14 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 21:25

Sekmadienį ne pagal planą baigėsi vienos svarbiausių daugiadienių plento dviračių lenktynių pasaulyje – „Vuelta a Espana“.

Protestai Madride | Scanpix nuotr.

0

Ne vieną šių metų lenktynių etapą sutrikdė protestai, kuriuos rengė Palestinos palaikytojai. Izraelio veiksmus Gazos ruožę smerkę protestuotojai buvo labai priešiškai nusiteikę „Israel-Premier Tech“ komandos atžvilgiu. Pastaroji net pakeitė marškinėlių dizainą, kad ant jų nesimatytų komandos pavadinimo.

Dėl protestuotojų veiksmų ne vienas dviratininkas susidūrė su problemomis ir nerimavo dėl savo saugumo. „Vuelta a Espana“ organizatoriai, žinodami, kad ir paskutiniame etape gali kilti problemų, sutrumpino distanciją nuo 111,6 km iki 103,6 km. Visgi, gavus informaciją, kad protestuotojai išvertė barjerus ir užblokavo kelią tam tikrose trasos vietose, paskutinį etapą nuspręsta atšaukti.

„Vuelta a Espana“ nugalėtoju buvo paskelbtas danas Jonas Vingegaardas. Paskutinis etapas šiaip ar taip dažniausiai tebūna formalumas, tad jo pergalės niekas nekvestionuos. 1 min. 16 sek. atsiliko portugalas Joao Almeida, o 3 min. 11 sek. – britas Thomas Pidcockas.

Madrido gatvėse patruliuoja apie 1000 policininkų, kurie stengiasi užtikrinti, kad protestuotojai netrikdytų visuomenės rimties.

Tuo tarpu Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas sakė, kad „didžiuojasi“ protestuotojais: „Ši diena žymi „Vuelta a Espana“ lenktynių pabaigą. Mes gerbiame dviratininkus, bet, tuo pačiu, didžiuojamės Ispanijos žmonėmis, kurie mobilizuojasi dėl kilnaus tikslo, tokio kaip Palestinos palaikymas“.

