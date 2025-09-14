„Vuelta a Espana“ finišas atšauktas dėl Palestiną palaikančių protestų, Ispanijos premjeras pasisakė už aktyvistus

Ne vieną šių metų lenktynių etapą sutrikdė protestai, kuriuos rengė Palestinos palaikytojai. Izraelio veiksmus Gazos ruožę smerkę protestuotojai buvo labai priešiškai nusiteikę „Israel-Premier Tech“ komandos atžvilgiu. Pastaroji net pakeitė marškinėlių dizainą, kad ant jų nesimatytų komandos pavadinimo.
Dėl protestuotojų veiksmų ne vienas dviratininkas susidūrė su problemomis ir nerimavo dėl savo saugumo. „Vuelta a Espana“ organizatoriai, žinodami, kad ir paskutiniame etape gali kilti problemų, sutrumpino distanciją nuo 111,6 km iki 103,6 km. Visgi, gavus informaciją, kad protestuotojai išvertė barjerus ir užblokavo kelią tam tikrose trasos vietose, paskutinį etapą nuspręsta atšaukti.
„Vuelta a Espana“ nugalėtoju buvo paskelbtas danas Jonas Vingegaardas. Paskutinis etapas šiaip ar taip dažniausiai tebūna formalumas, tad jo pergalės niekas nekvestionuos. 1 min. 16 sek. atsiliko portugalas Joao Almeida, o 3 min. 11 sek. – britas Thomas Pidcockas.
Madrido gatvėse patruliuoja apie 1000 policininkų, kurie stengiasi užtikrinti, kad protestuotojai netrikdytų visuomenės rimties.
Tuo tarpu Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas sakė, kad „didžiuojasi“ protestuotojais: „Ši diena žymi „Vuelta a Espana“ lenktynių pabaigą. Mes gerbiame dviratininkus, bet, tuo pačiu, didžiuojamės Ispanijos žmonėmis, kurie mobilizuojasi dėl kilnaus tikslo, tokio kaip Palestinos palaikymas“.
🔴 ÚLTIMA HORA | Suspendida en Madrid la etapa final de La Vuelta a España.— Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) September 14, 2025
👉 Los pro-palestinos han invadido el circuito provocando incidentes violentos.
Esta mañana Pedro Hamás Sánchez mostraba su “admiración” a estas protestas.#LaVuelta25#VueltaRTVE14s pic.twitter.com/mDWGo1YYiK
