Lietuvos triatlonininkai pasirodė Europos jaunių čempionate, Pajėda pasiekė rekordinį rezultatą Poznanėje

Pusfinalio pirmoje grupėje Kristupas Jančius finišavo 16-as (36:41 min.), o Kristupas Tamutis trečioje grupėje dėl prastos savijautos finišo nepasiekė. K. Jančius pateko į B finalą, kuriame užėmė 23-ią vietą (25:42).
Merginų pusfinalio pirmoje grupėje Lėja Bubulaitė buvo 19-a (41:11), o B finalą lietuvė baigė 27-a (29:21).
Pusfinalyje sportininkai plaukė 500 m, dviračiu važiavo 11,2 km ir bėgo 3 km. B finaluose reikėjo plaukti 250 m, dviračiu važiuoti 9 km ir bėgti 2 km.
Praėjusią savaitę Poznanėje (Lenkija) įspūdingą rezultatą pasiekė triatlonininkas Gediminas Pajėda. Jis „Ironman 70.3“ formato triatloną įveikė per 3 val. 56 min. 32 sek. ir savo amžiaus grupėje (30-34 metų) laimėjo sidabrą bei pasiekė neoficialų Lietuvos rekordą. „Ironman 70.3“ triatlone reikia nuplaukti 1900 m, nuvažiuoti dviračiu 90 km ir nubėgti 21 km.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!