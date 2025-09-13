Kalendorius
Lietuvos triatlonininkai pasirodė Europos jaunių čempionate, Pajėda pasiekė rekordinį rezultatą Poznanėje

2025-09-13 13:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 13:07

Austrijoje tęsiasi Europos jaunių triatlono čempionatas, kuriame jėgas išbandė ir 3 lietuviai.

Lietuvos triatlono federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Austrijoje tęsiasi Europos jaunių triatlono čempionatas, kuriame jėgas išbandė ir 3 lietuviai.

Pusfinalio pirmoje grupėje Kristupas Jančius finišavo 16-as (36:41 min.), o Kristupas Tamutis trečioje grupėje dėl prastos savijautos finišo nepasiekė. K. Jančius pateko į B finalą, kuriame užėmė 23-ią vietą (25:42).

Merginų pusfinalio pirmoje grupėje Lėja Bubulaitė buvo 19-a (41:11), o B finalą lietuvė baigė 27-a (29:21).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pusfinalyje sportininkai plaukė 500 m, dviračiu važiavo 11,2 km ir bėgo 3 km. B finaluose reikėjo plaukti 250 m, dviračiu važiuoti 9 km ir bėgti 2 km.

Praėjusią savaitę Poznanėje (Lenkija) įspūdingą rezultatą pasiekė triatlonininkas Gediminas Pajėda. Jis „Ironman 70.3“ formato triatloną įveikė per 3 val. 56 min. 32 sek. ir savo amžiaus grupėje (30-34 metų) laimėjo sidabrą bei pasiekė neoficialų Lietuvos rekordą. „Ironman 70.3“ triatlone reikia nuplaukti 1900 m, nuvažiuoti dviračiu 90 km ir nubėgti 21 km.

