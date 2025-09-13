Gabija Galvydytė pateko į pasaulio lengvosios atletikos čempionato pusfinalį 1500 m distancijoje

1500 m ketvirtame atrankos bėgime lietuvė finišavo penkta (4:02.81) ir sekmadienį bėgs pusfinalyje. Bėgimą laimėjo pasaulio rekordininkė Faith Kipyegon (4:02.55) iš Kenijos. Pirmas 5 sportininkes šiame bėgime teskyrė 0.26 sek., o be jų į pusfinalį dar prasimušė 6-a atbėgusi ir kiek labiau atsilikusi vokietė Nele Wessel (4:03.57).
Ketvirto atrankos bėgimo rezultatai:
Visų atrankos bėgimų bendroje įskaitoje G. Galvydytės laikas buvo 12-as tarp 57 atlečių. Įdomu tai, kad į pusfinalį nepateko 7-ą rezultatą pasiekusi ispanė Esther Guerrero (4:02.20), nes ją trečiajame bėgime aplenkė 6 atletės.
Šiemet puikią sportinę formą demonstruojanti G. Galvydytė prieš porą mėnesių Airijoje pagerino karjeros rekordą 1500 m bėgime (4:00.71). Anksčiau lietuvė geriausius rezultatus parodydavo 800 m distancijoje, bet šiemet puikiai bėga ir 1500 m, ir mylią.
