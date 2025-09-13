Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas: griūtis paskutiniame rate ir dramatiškas finišas

Naujosios Zelandijos atstovas George‘as Beamishas krito paskutiniajame rate bei kartu pargriovė kanadietį Jeaną-Simoną Desgagnesą, tačiau pats sugebėjo atsitiesti ir savo bėgime finišavo antras (8 min. 27.21 sek.) bei pateko į finalą.
Tuo tarpu J-S. Desgagnesui bėgimas jau nebesusiklostė sėkmingai, jis gerokai atsiliko, savo atrankoje liko 10-as, bet sulaukė malonės iš teisėjų ir dėl to, jog buvo pargriautas, teisėjai nukentėjusiam suteikė kelialapį į finalą.
Geordie Beamish just ate track and still qualified for the Steeple Final after this…🤯 pic.twitter.com/Needf9jvb3REKLAMA— Tim Rosen (@timrosen35) September 13, 2025
A heartbreaking fall for 🇨🇦's Jean-Simon Desgagnes in the men's 3,000m SC on the final lap.— Marley Dickinson (@marleydickinson) September 13, 2025
He gets tripped up by 🇳🇿's Geordie Beamish with 400m to go.
Desgagnes should get through on a @AthleticsCanada protest for Beamish impeding him.#watokyo25
📸: @NickIwanyshyn pic.twitter.com/rOO9ZU6TVr
Trečiajame atrankos bėgime griuvo dar du sportininkai, tarp kurių ir etiopas Lamecha Girma. Jis ramiai sugrįžo į distanciją, bet liko kiek atsilikęs. Ispanas Danielis Arce trenkėsi į barjerą ir nebegalėjo tęsti bėgimo, kadangi susižeidė kelį. Amerikietis Danielis Michalskis perėmė tempo kontrolę, o L. Girma, nepaisydamas griūties, sugebėjo grįžti į kovą ir finišavo antras už pagrindinio favoritu laikyto marokiečio Soufiano El Bakkali.
Per visus tris bėgimus greičiausi buvo marokiečiai – Soufiane El Bakkali (8 min. 26.99 sek.) ir Salaheddine‘as Ben Yazide‘as (8 min. 27.21 sek.), tuo tarpu G. Beamishas liko trečias.
Užfiksuotas ir tikras žmogiškumo pavyzdys – finišo tiesiojoje susižeidusiam kolumbiečiui Carlosui San Martinui finišuoti padėjo belgų bėgikas Timas Van de Velde.
