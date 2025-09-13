Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas: griūtis paskutiniame rate ir dramatiškas finišas

2025-09-13 13:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 13:08

Šeštadienį Tokijuje prasidėjo pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kuriame dramatiškai susiklostė 3000 m bėgimo su kliūtimis antrasis atrankos bėgimas.

Geordie Beamish | Scanpix nuotr.

Šeštadienį Tokijuje prasidėjo pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kuriame dramatiškai susiklostė 3000 m bėgimo su kliūtimis antrasis atrankos bėgimas.

0

Naujosios Zelandijos atstovas George‘as Beamishas krito paskutiniajame rate bei kartu pargriovė kanadietį Jeaną-Simoną Desgagnesą, tačiau pats sugebėjo atsitiesti ir savo bėgime finišavo antras (8 min. 27.21 sek.) bei pateko į finalą.

Tuo tarpu J-S. Desgagnesui bėgimas jau nebesusiklostė sėkmingai, jis gerokai atsiliko, savo atrankoje liko 10-as, bet sulaukė malonės iš teisėjų ir dėl to, jog buvo pargriautas, teisėjai nukentėjusiam suteikė kelialapį į finalą.

Trečiajame atrankos bėgime griuvo dar du sportininkai, tarp kurių ir etiopas Lamecha Girma. Jis ramiai sugrįžo į distanciją, bet liko kiek atsilikęs. Ispanas Danielis Arce trenkėsi į barjerą ir nebegalėjo tęsti bėgimo, kadangi susižeidė kelį. Amerikietis Danielis Michalskis perėmė tempo kontrolę, o L. Girma, nepaisydamas griūties, sugebėjo grįžti į kovą ir finišavo antras už pagrindinio favoritu laikyto marokiečio Soufiano El Bakkali.

Per visus tris bėgimus greičiausi buvo marokiečiai – Soufiane El Bakkali (8 min. 26.99 sek.) ir Salaheddine‘as Ben Yazide‘as (8 min. 27.21 sek.), tuo tarpu G. Beamishas liko trečias.

Užfiksuotas ir tikras žmogiškumo pavyzdys – finišo tiesiojoje susižeidusiam kolumbiečiui Carlosui San Martinui finišuoti padėjo belgų bėgikas Timas Van de Velde.

