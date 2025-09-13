Kalendorius
Arne Slotas įvertino Alexanderio Isako situaciją ir paaiškino kaip po rekordinio perėjimo planuoja jo žaidimą „Liverpool“ komandoje

2025-09-13 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
„Liverpool“ treneris Arne Slotas atvirai kalbėjo apie naujojo puolėjo Alexanderio Isako situaciją ir galimybes komandoje po rekordinio perėjimo.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

Strategas pabrėžia, kad nereikia tikėtis A. Isako aikštėje visų 90 minučių kiekvienose rungtynėse.

„Jis praleido tinkamą pasiruošimą ir apie tris–keturis mėnesius komandos treniruočių, todėl dabar turime jį įtraukti palaipsniui.“

A. Slotas sako, kad šis procesas vyks etapais.

„Svarbiausias dalykas – žaidėjo ilgalaikė forma. Jei jį naudosiu tik epizodiškai ar išleisiu nuo suolo, fanai turi suprasti, kad viskas skirta geresniam pasiruošimui ir ilgalaikiam rezultatui. Mūsų tvarkaraštis labai intensyvus, trūksta treniruočių laiko – turime saugoti žaidėjus.“

A. Isako perėjimas iš „Newcastle United“ į „Liverpool“ buvo atliktas už 125 mln. svarų sterlingų, tačiau Švedijos puolėjas pastarąjį laiką klube nežaidė ir nesitreniravo. Pasak trenerio, žaidėją reikia integruoti palaipsniui, vengiant traumų ir užtikrinant, kad jis pasiektų reikiamą sportinę formą kritinėms „Premier“ lygos kovoms.

Pats A. Slotas džiaugėsi, kad panašų požiūrį matė ir Švedijos rinktinės stovykloje, kur strategai neleido puolėjui žaisti pilnų rungtynių, saugodami jo sveikatą.

