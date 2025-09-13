Paulius Leontjevas nokautavo marokietį muaythai turnyre Tailande

Lietuvos kovotojas penktadienį susitiko su marokiečiu Soufiane Lechhabu. P. Leontjevas pirmojo raundo pabaigoje „prigavo“ varžovą smūgiu į galvą. S. Lechhabas tuomet susvyravo ir galiausiai krito.
Teisėjas dar bandė skaičiuoti iki 10, bet greitai tapo aišku, kad marokietis nebepakils tęsti kovos. S. Lechhabui tuomet pagalbą suteikė gydytojas.
Kovos įrašas:
Marokietis po nokauto net neatėjo į ringo vidurį. P. Leontjevas ten liko vienas, o teisėjas pakėlė lietuvio ranką į viršų.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!