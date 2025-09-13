Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Paulius Leontjevas nokautavo marokietį muaythai turnyre Tailande

2025-09-13 13:10
2025-09-13 13:10

„Rajadamnern Stadium“ (Tailandas) vykusiame muaythai turnyre dar vieną pergalę šventė Paulius Leontjevas.

Kovos akimirkos | „Stop“ kadras

„Rajadamnern Stadium" (Tailandas) vykusiame muaythai turnyre dar vieną pergalę šventė Paulius Leontjevas.

0

Lietuvos kovotojas penktadienį susitiko su marokiečiu Soufiane Lechhabu. P. Leontjevas pirmojo raundo pabaigoje „prigavo“ varžovą smūgiu į galvą. S. Lechhabas tuomet susvyravo ir galiausiai krito.

Teisėjas dar bandė skaičiuoti iki 10, bet greitai tapo aišku, kad marokietis nebepakils tęsti kovos. S. Lechhabui tuomet pagalbą suteikė gydytojas.

Kovos įrašas:

Marokietis po nokauto net neatėjo į ringo vidurį. P. Leontjevas ten liko vienas, o teisėjas pakėlė lietuvio ranką į viršų.

