Zagrebe startuoja pasaulio imtynių čempionatas

Mūsų šalies garbę gins klasikai Justas Petravičius (60 kg), Kristupas Šleiva (67 kg), Vilius Savickas (77 kg), Mindaugas Venckaitis (97 kg), Mantas Knystautas (130 kg), laisvūnai Paulius Leščauskas (86 kg) ir Domantas Pauliuščenko (97 kg) bei imtynininkės Gabija Dilytė (50 kg), Laura Stanelytė (53 kg), Augustė Gendvilaitė (72 kg) ir Kamilė Gaučaitė (76 kg).
Tik vieninteliam lietuviui – Rimantui Bagdonui – yra pavykę laimėti pasaulio čempiono titulą, kuomet prieš šešiasdešimt metų (1965) Tamperėje (Suomija) vykusiame čempionate iškovojo aukso medalį.
Po Nepriklausomybės paskelbimo per žingsnį nuo pirmos vietos buvo Mindaugas Ežerskis, kuris 2007-ais metais finale Baku apmaudžiai nusileido gruzinui Ramazui Nozadzei ir užėmė antra vietą.
Dar keturi klasikai – Mantas Knystautas, Kristupas Šleiva, Edgaras Venckaitis ir Valdemaras Venckaitis – yra laimėję pasaulio čempionatų bronzos medalius.
Moterų imtynių rungtyje geriausias rezultatas priklauso Danutei Domikaitytei (2021 m. – 9 vieta). Kamilė Gaučaitė (2019 m.) ir Giedrė Blekaitytė (2017 m.) tenkinosi dešimtąja pozicija.
Laisvūnų rezultatai kuklesni ir siejami su olimpiečio Ričardo Pauliukoniu vardu, kuris prieš gerus tris dešimtmečius (1994 m.) liko pirmas už dešimtuko ribos.
Daugiausia – 12 kartų – pasauliniame imtynininkų forume grūmėsi olimpinis vicečempionas sunkiasvoris Mindaugas Mizgaitis. Edgaras Venckaitis ir Aleksandras Kazakevičius Lietuvai atstovavo po devynis kartus.
Imtynininkės Danutės Domikaitytės sportinėje biografijoje – dalyvavimas septyniuose pasaulio čempionatuose.
