Miglė Liutkevičiūtė Zalcburge iškovojo istorinį bronzos medalį pasaulio reitingo karatė varžybose

„Dojo Kaunas“ sportininkė Miglė Liutkevičiūtė kumitė svorio kategorijoje iki 55 kg po 6 kovų pasidabino bronzos medaliu. Įveikusi Italijos, Ukrainos, Kolumbijos, Kazachstano atstoves pusfinalyje Miglė susitiko su Prancūzijos atstove, kur teko pripažinti priešininkės pranašumą.
Mažajame finale Miglė kovojo su Europos čempionato prizininke iš Azerbaidžano ir užtikrintai laimėjo rezultatu 2-0. Tai pirmasis ir istorinis toks pasiekimas Lietuvai.
Miglės kategorijoje varžėsi 96 sportininkės iš 40 šalių.
Varžybose taip pat dalyvavo kaunietė Gerda Petrauskaitė kategorijoje iki 50 kg, tačiau ji po įnirtingos kovos pripažino titululuotos Turkijos atstovės pranašumą
Sportininkes paruošė treneris Karolis Čiutra (klubas „Dojo Kaunas“).
