TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Apie „Žalgirį“ šnekėti nepanoręs S.Francisco: man sunku, esu nusivylęs

2025-09-07 17:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 17:45

Europos čempionate fiksuotas dar vienas siurprizas – Sakartvelo rinktinė aštuntfinalyje eliminavo prancūzus. Jų gretose žaidė žalgirietis Sylvainas Francisco.

S.Francisco buvo nusivylęs aštuntfinaliu (FIBA nuotr.)

Europos čempionate fiksuotas dar vienas siurprizas – Sakartvelo rinktinė aštuntfinalyje eliminavo prancūzus. Jų gretose žaidė žalgirietis Sylvainas Francisco.

0

14 taškų rinkęs ir 3 tritaškius iš 11 smeigęs gynėjas pripažino, kad baigti pasirodymą taip anksti – labai nemalonu, net ir žinant prancūzų netektis sudėtyje.

„Nepažiūrėjome į rungtynes taip, kaip turėjome, ypač pirmosiose 4 minutėse. Jie ėmė pasitikėti savimi, perėmė kontrolę ir tapo nesustabdomi. Mes prametėme laisvus metimus, jie – pataikė. Esu nusivylęs, man sunku, bet tai žaidimo dalis“, – sakė jis.

Krepšininkas nenorėjo ieškoti pasiteisinimų ir paralelių su 2023 m. pasaulio taure, kur prancūzai liko 18-ti.

„Turiu tapti stipresnis, geresnis. Tai kitaip nei 2023 m., dabar mums trūko aukštaūgių, taip pat netekome Sarro, Strazelio. Kartais chemija tampa kitokia, tad žaidėjai turi pasitempti. Nėra pasiteisinimų, pralaimėjome, bet ne tik aš, visa komanda turime būti geresni nei dabar.

Negalime pradėti judėti į priekį iškart, reikia palaukti kelias dienas. Vaikinai išvažiuos į klubus, judės priekin. Skaudina, kai jauti, jog nepadarei visko taip gerai, kaip galėjai. Viskas baigėsi, nieko nebekontroliuojame, nes rungtynės – baigtos, reikia judėti pirmyn“, – sakė S.Francisco.

Sulaukęs klausimo apie tai, kada prisijungs prie Kauno „Žalgirio“ treniruočių, gynėjas atsakyti negalėjo, taip pat jis buvo pasiteirautas ir apie kauniečių pasirengimą ir teigė, kad nėra tinkamas laikas apie tai kalbėti.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

