Vardija bilietų kainas į krepšinio rungtynes: štai kiek paklosite

Latvių krepšininkai su giliu liūdesiu pripažino, kad lietuviai buvo stipresni, o štai žiniasklaida ir net vienas lietuviams neblogai pažįstamas treneris niršo. Pastarasis kirto, teigdamas, kad latviai gėdingai pralaimėjo sovietiniams treneriams iš Lietuvos.
Latvių fanai dar prieš rungtynes trankiai žygiavo į Rygos areną. Latvių fanų tikėjimas šia rinktine buvo beprotiškas – rinktinės krepšininkai ir ekspertai drąsiai save vadino poros favoritais. Buvusio garsaus rinktinės krepšininko Kristapo Valterio žodžiai apskritai daug ką pritrenkė.
„Net ir be traumuotų žaidėjų, likę lietuviai irgi žaidžia geruose klubuose. Bet mes turime daugiau kozirių nei Lietuva. Po jų traumų, sakyčiau, kad Latvija turi 65 proc. tikimybę laimėti. Jei mes nelaimėsime, tai bus didžiausias fiasko istorijoje. Mes esame geresni, turime juos palaužti.“
Dar tą pačią dieną Rimas Kurtinaitis žmonėms, kurie nurašo lietuvius, atkirto.
„Kai mano komandos žaidžia, atsargiai su tom prognozėm“, – kalbėjo rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
Tačiau Europos čempionato aštuntfinalyje viskas baigėsi taip, kad būtent lietuviai išspyrė pirmenybių šeimininkus iš turnyro, o jie vietoje euforijos, kurios taip laukė latvių fanai, po mačo areną paliko tokiomis nuleistomis galvomis. Kurtinaitis vėl suskubo pakartoti savo išmintį.
„Kai mano komandos žaidžia, būk atsargus su tomis prognozėmis“, – sakė R. Kurtinaitis.
Nutildęs latvius džiaugėsi ir vienu mačo herojų buvęs Arnas Velička.
„Ir mano komandos draugas skambiai pasisakė. Kaip sakoma, „prisibazarino“, – kalbėjo Arnas Velička, rinktinės gynėjas.
Lietuviai šypsodamiesi keliauja į ketvirtfinalį, ir patekdami į aštuntuką, fiksuoja geriausią savo rezultatą Europos čempionatuose per pastaruosius dešimt metų, kai tuo metu Latvija patiria fiasko.
Latviai turi vieną ryškiausių šio čempionato žaidėjų, NBA žvaigždę Kristapą Porzingį, bet net ir jo 34 taškai latvių negelbėjo. Apmaudas liejosi ir Latvijos žiniasklaidoje.
Štai didžiausias ir skaitomiausias šalies sporto portalas „sportacentrs“ pralaimėjimą lietuviams pavadino „skandalingu“, o latviškasis TV3 portalas pabrėžė, kad Lietuvai tai kerštas už pralaimėjimą pasaulio čempionate prieš dvejus metus.
Lietuvos pranašumą pripažįsta
Tačiau visus pranoko latvių treneris, kadaise treniravęs ir Panevėžio „Lietkabelį“, Arturas Štalbergas, latvių rinktinę sumaišęs su žemėmis, ir net įžeidęs lietuvius.
„Lietuvių kaimiečiai ir du SSRS treneriai iš***o mūsų žvaigždžių komandą su Giorgio Armani treneriais, kurie neturėjo plano A jokiose rungtynėse“, – sakė latvių treneris Arturs Štalbergs.
Tuo metu latvių žaidėjai pasiteisinimų neieškojo – Lietuvos pranašumą jie pripažįsta.
„Lietuva jau nuo pradžių įgijo persvarą, ir mes nepajėgėme jų pagauti. Labai skausmingas pralaimėjimas. Jie labai gerai atkirto mano ir Žagaro ryšį, jie visada buvo vienu žingsniu priekyje“, – kalbėjo Kristaps Porzingis, Latvijos rinktinės lyderis.
„Lietuva nusipelnė laimėti – jie buvo stipresni ir agresyvesni nei mes. Kita vertus, tikrai tikiu, kad galėjome prieš lietuvius laimėti. Viso mačo metu neapleido jausmas, kad dar galime perlaužti mačą“, – sakė Latvijos rinktinės gynėjas Dairis Bertans.
Taip, kaip sako patys latviai, skandalingai baigiasi didžiules viltis jiems teikęs Europos čempionatas. Savo nepriklausomos šalies istorijoje Latvija ne tik kad nėra laimėjusi medalių jokiame čempionate, bet net nebuvo patekusi bent į pusfinalį.
Tuo metu Lietuvai eliminavus latvius, panašu, perims čempionato šeimininkų statusą, mat būtent mūsiškiai turės didžiausią sirgalių skaičių.
Mačą su latviais stebėjo maždaug pusantro tūkst. lietuvių, tačiau dabar, iškritus latviams, konkurencijos su vietiniais dėl bilietų nebeliks, ir mūsiškių fanų skaičius ketvirtfinalyje bus stipriai išaugęs.
Pigiausi bilietai kainuoja 56 eurus, kiek arčiau aikštės, pirmajame aukšte esančios vietos atsieis nuo 120 iki 200 eurų. Dėl bilieto į pusfinalį Lietuvos rinktinė antradienį kausis su Graikija arba Izraeliu.
