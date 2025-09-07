Tūkstančiai lietuvių stebėjo krepšinio rungtynes prieš latvius: štai kokios emocijos virė

Vilniuje, tiek baruose, tiek ir specialiose fanų zonose susirinko tūkstančiai lietuvių, ir nors iš pradžių nedidelį nerimą dėl rungtynių baigties dangstė patriotišku optimizmu, vėliau, rungtynių eigoje tikėjimas mūsiškių pergale tik stiprėjo.
Prieš 2 metus Pasaulio krepšinio čempionate latviai pažemino lietuvius taip, kaip dar niekas nebuvo to padaręs. Rungtynėse dėl penktos vietos nušlavė mūsiškius net 35 taškų skirtumų.
Todėl dabar, paaiškėjus, kad Europos čempionato aštuntfinalyje vėl laukia Baltų derbis, lažybininkai favoritais įvardijo namų arenoje žaidžiančius latvius. O mūsų sirgaliams nerimo sukėlė ir Jokubaičio bei Normanto traumos. Traumuotas žaidžia ir Sedekerskis.
Atsargus optimizmas, bet svarbiausia tikėjimas Lietuvos širdyje neleidžia lietuviams nusisukti nuo savų. Vakar į barus ir fanų zonas patraukė tūkstančiai tautiečių.
„Lietuviai laimės šiandien, būtinai. — Draugystė baigiasi su latviais varžyboms prasidėjus? — Šiandien latviai nebus broliai mūsų. Bet lietuviai turi laimėt. Galima kovoti. Kai toks palaikymas, negalime pralaimėti.“
„Tikėkimės, kad Lietuva laimės. — Draugystė su latviais baigiasi varžyboms prasidėjus? — Varžybų metu tiktai.“
„Draugystė laimės, kai baigsis varžybos. O varžybose laimės Lietuva.“
Kultūrine renginių vieta tapęs Lukiškių kalėjimo kiemas Vilniuje, per rungtynes užsipildo visiškai – kai kurie dar prisimena laikus, kuomet lietuviai iškovojo svarbiausių turnyrų medalius. O akyse tikėjimas, kad užsitęsusį medalių badą galime nutraukti šiemet.
Lietuvos krepšininkams aikštėje laikant žaidimo vadžias savo rankose ir pirmaujant prieš kaimynus brolius, fanų emocijos ir nuotaika gerėja sulig kiekviena minute.
O čia jau fanų zona prie Baltojo tilto – tūkstančiai sirgalių ir čia. Lietuviams pirmaujant po 2 kėlinių, sirgalių tikėjimas pergale – dar stipresnis.
„Lietuva, daugiau niekas negali laimėti. Tiktai lietuviai gali laimėti. Dabar 2 kėlinukai, gerai sužaidėme, gynyba, viska. Tai tiktai pergalė.“
„Kokios gali būti abejonės. Lietuva laimės varžybas, kadangi mano žmogus, pasukite kamerą, antrą vietą paėmė šiandien. Kadangi jie paėmė antrą vietą Kaukėno turnyre labdaros, tai Lietuva laimės prieš latvius, po to padarysime, sekantys graikai ir būsime finale.“
„Vaizdas neatrodo geras Latvijai, bet tikiuosi, kad dar atsigriebsime pabaigoje. Tikiuosi, kad pabaigoje bus geresnis žaidimas.“
„Latviai visą laiką buvo ir yra braliukai, bet kai yra varžybos, mes... esame priešininkai ir mes esame iš tikrųjų, stipresnė komanda. Kaip krepšinio šalis, esame stipresnė.“
„Mes esame čia, esame gyvi, todėl manau, kad mes vis dar esame braliukai. Jūs visi čia draugiški, todėl manau, draugystė nesibaigia.“
Ir nors latviai prieš rungtynių pabaigą priartėjo prie lietuvių, bet latvių sirgalių veidai šypsenomis nenušvinta. Priešingai, nei lietuvių.
Galiausiai Lietuva laimi, o žmonės stojasi ir plojimais dėkoja krepšininkams. Ir už pergalę ir už suteiktas emocijas, bent trumpam pamiršus rūpesčius, džiaugtis, kad esame lietuviai. Ir, žinoma, skamba 3 milijonai.
Kitos rungtynės lietuvių laukia jau šį antradienį – dėl patekimo į pusfinalį kausimės su graikais, arba Izraeliu, kurie žais šį vakarą.
