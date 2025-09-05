Dar keturi Lietuvos sportininkai startavo Europos jaunimo dziudo čempionate Bratislavoje

Vaikinų svorio kategorijoje iki 81 kg Aidas Pileckas startavo pergale prieš estą Nikitą Jolkiną, bet antrajame rate pralaimėjo serbui Mihajlo Siminui. Vygirdas Narkus toje pačioje svorio kategorijoje liko be pergalių.
Deividas Jovsa (iki 73 kg) ir Marta Navickaitė (iki 70 kg) pralaimėjo pirmąsias kovas.
Sportas.lt primena, kad ketvirtadienį Lietuvai bronzos medalį iškovojo Simas Polikevičius (iki 66 kg). Europos dziudo sąjunga (EJU) paskaičiavo, kad Lietuva šioje amžiaus grupėje medalių neturėjo net 20 metų.
