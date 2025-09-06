Kalendorius
Majus Genys Europos jaunimo dziudo čempionate buvo sustabdytas aštuntfinalyje

2025-09-06 16:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 16:34

Bratislavoje (Slovakija) vykstančiame Europos jaunimo dziudo čempionate šeštadienį savo pasirodymus baigė lietuviai.

Majus Genys | R.Snarskio nuotr.

Bratislavoje (Slovakija) vykstančiame Europos jaunimo dziudo čempionate šeštadienį savo pasirodymus baigė lietuviai.

0

Majus Genys svorio kategorijoje iki 90 kg po burtų pateko tiesiai į antrąjį ratą, kur nugalėjo kiprietį Theocharį Karatsaousidį. Deja, aštuntfinalyje lietuvis neatsilaikė prieš serbą Borisą Rutovičių.

Anastasija Pokusajeva (iki 78 kg) ir Rugilė Stasiulytė (per 78 kg) šeštadienį pralaimėjo pirmąsias kovas.

Sekmadienį čempionatą užbaigs mišrių komandų varžybos. Ten Lietuvos rinktinė nestartuos.

Sportas.lt primena, kad ketvirtadienį Lietuvai bronzos medalį iškovojo Simas Polikevičius (iki 66 kg). Europos dziudo sąjunga (EJU) paskaičiavo, kad Lietuva šioje amžiaus grupėje medalių neturėjo net 20 metų.

