Ukmergiškių puolėjų linijoje lieka trys krepšininkai

29-erių Šerkšnas „Steke“ žais ketvirtus metus iš eilės. Praėjusiame NKL sezone per vid. 24 žaidimo minutes jis rinko po 10,6 taško, 2,6 atkovoto kamuolio ir 8,1 naudingumo balo.
200 cm ūgio puolėjui tai bus jau dvyliktasis sezonas antrame pagal pajėgumą čempionate.
Trečius metus paeiliui Ukmergės ekipai atstovausiantis 26-erių Bučas 2024–2025 m. sezone fiksavo 9,4 taško, 5,4 sugriebto kamuolio ir 9 efektyvumo balų rodiklius per 37 dvikovas.
Ilgamečiam NKL krepšininkui, 33-ejų Jonuškai, iš viso tai irgi bus dvyliktasis sezonas šiose pirmenybėse ir penktasis iš eilės ukmergiškių gretose.
Prabėgusį sezoną 197 cm ūgio puolėjas per 22 minutes pelnydavo po 4,6 taško, sučiupdavo 2,7 kamuolio, išdalindavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei sukaupdavo 4 naudingumo balus.
„Steke“ artėjantį sezoną rungtyniaus Vytautas Saulis, Justas Šukelis, Kipras Urbanavičius ir Robertas Subotkevičius. Prie komandos vairo liks Tadas Stankevičius.
