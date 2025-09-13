Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Ukmergiškių puolėjų linijoje lieka trys krepšininkai

2025-09-13 11:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 11:57

Ukmergės „Steko“ puolėjų grandyje lieka trys krepšininkai. Ukmergės klubo spalvas artėjančiame sezone ir toliau gins vilniečių trijulė – Mantas Šerkšnas, Dominykas Bučas bei Kostas Jonuška.

M.Šerkšnas lieka Ukmergės ekipoje (NKL nuotr.)

Ukmergės „Steko“ puolėjų grandyje lieka trys krepšininkai. Ukmergės klubo spalvas artėjančiame sezone ir toliau gins vilniečių trijulė – Mantas Šerkšnas, Dominykas Bučas bei Kostas Jonuška.

REKLAMA
0

29-erių Šerkšnas „Steke“ žais ketvirtus metus iš eilės. Praėjusiame NKL sezone per vid. 24 žaidimo minutes jis rinko po 10,6 taško, 2,6 atkovoto kamuolio ir 8,1 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

200 cm ūgio puolėjui tai bus jau dvyliktasis sezonas antrame pagal pajėgumą čempionate.

Trečius metus paeiliui Ukmergės ekipai atstovausiantis 26-erių Bučas 2024–2025 m. sezone fiksavo 9,4 taško, 5,4 sugriebto kamuolio ir 9 efektyvumo balų rodiklius per 37 dvikovas.

REKLAMA
REKLAMA

Ilgamečiam NKL krepšininkui, 33-ejų Jonuškai, iš viso tai irgi bus dvyliktasis sezonas šiose pirmenybėse ir penktasis iš eilės ukmergiškių gretose.

REKLAMA

Prabėgusį sezoną 197 cm ūgio puolėjas per 22 minutes pelnydavo po 4,6 taško, sučiupdavo 2,7 kamuolio, išdalindavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei sukaupdavo 4 naudingumo balus.

„Steke“ artėjantį sezoną rungtyniaus Vytautas Saulis, Justas Šukelis, Kipras Urbanavičius ir Robertas Subotkevičius. Prie komandos vairo liks Tadas Stankevičius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų