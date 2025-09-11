„Telšiai“ išsaugojo veteraną ir prisiviliojo amerikietį

Ekipoje lieka Laurynas Kaveckis. 35 metų 190 cm ūgio gynėjas praėjusiame sezone per 17 minučių įmesdavo 4,8 taško, atkovodavo 1,7 kamuolio ir rinkdavo 4,1 naudingumo balo.
Taip pat „Telšius“ papildė legionierius iš JAV – Jaredas Smallas. 28 metų 201 cm ūgio puolėjas pernai gynė Plungės „Olimpo“ garbę.
NKL kovose J.Smallas per 29 minutes fiksavo 14,7 taško, 5,6 sugriebto kamuolio, 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir 15,7 naudingumo balo vidurkius.
