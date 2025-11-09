Violeta Repčenkaitė paviešino dažną mylimojo melą: „Kiek dar lauksi?“

Šis vaizdo įrašas sulaukė daugybės dėmesio ir juo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Paviešino įrašą moteris
„Balso įrašas – vos 9 sekundės. Laiko visi tiek turime! Nepadarė? Vadinasi, nenorėjo ir taškas. Gerbk ir mylėk save – Tu to verta“, – instagrame rašė ji.
Vaizdo įraše moteris parodė, kiek laiko užtruktų vyras pasakyti gražius žodžius savo mylimajai.
„Sveika, mieloji, galvoju apie tave. Nors ir esu labai užsiėmęs, norėjau tau palikti šį įrašą. Labai tavęs pasiilgau. Tikiuosi, tu laikaisi nuostabiai. Paskambinsiu tau po susitikimo, bučiuoju“, – tokia fraze savo vaizdo įrašą pradėjo ji.
Pasak moters, tai pasakyti užtrunka vos 9 sekundes, todėl pasiteisinimas, kad nėra laiko – netiesa.
„9 sekundės. Todėl visi „neturiu laiko“ ir „buvau labai užsiėmęs“ – vieni atsikalbinėjimai. 9 sekundes mes turime visi. Mano mieloji, vyresnės sesės patarimas tau: neparašė ir nepaskambino ne todėl, kad negalėjo, bet todėl, kad nenorėjo. Kiek dar lauksi? Sekantis“, – pabrėžė ji.
