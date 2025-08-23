Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Violeta Repčenkaitė dalinasi svarbiu patarimu: šiandien – ypatinga diena

2025-08-23 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 10:25

Buvusi televizijos laidų vedėja, modelis, nuomonės formuotoja Violeta Repčenkaitė pasidalino daugeliui aktualia informacija – rugpjūčio 23 diena yra ypatinga. 

Buvusi televizijos laidų vedėja, modelis, nuomonės formuotoja Violeta Repčenkaitė pasidalino daugeliui aktualia informacija – rugpjūčio 23 diena yra ypatinga. 

1

Violeta Repčenkaitė savo socialiniuose tinkluose pasidalino aktualia informacija, kuria leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Violeta Repčenkaitė
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Violeta Repčenkaitė

Sąmoningos mintys

Moteris pasidalino įrašu, kuriame rašo, jog šiandien yra geriausia diena manifestuoti bei pasidalina keliais patarimais, ką reikėtų atlikti, norint svajonių išsipildymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Violeta Repcenkaite (@violetarepcenkaite)

Violeta savo įraše rašo:

„Gražių svajonių! Sąmojingų minčių bei veiksmų, mielieji!

Jaunatis stoja rugpjūčio 23 d., 9:06 Lietuvos laiku.Tai vartai į naują pradžią, tylus kvietimas įsiklausyti į širdį. Nepamirškime – šiandien kuriame savo rytojų, bet tuo pačiu jis yra ir mūsų vakar dienų pasirinkimų atspindys. Kai sakome, kad turime „laisvą pasirinkimą“, dažnai tik apgaudinėjame save.

Visa, kas gimsta ne iš meilės ir ne iš širdies taško, anksčiau ar vėliau sugrįžta atoveiksmiu, kurio nenorime. Tad tikrasis pasirinkimas – tai drąsa išgirsti save ir pasirinkti šviesą.

Maža praktika manifestavimui:

Pirmos 24 val. – pati galingiausia manifestavimo jėga. Iki 2–3 dienų – energija dar auga, bet jau pereina į jauno mėnulio fazę, kai svarbiau veikti, nei tik kurti ketinimus.

1. Skirk kelias minutes ramiam kvėpavimui – įkvėpk ramybę, iškvėpk abejones.

2. Užrašyk ant popieriaus savo ketinimus (pvz. „kuriu daugiau ramybės savo kasdienybėje“).

3. Laikyk šį lapelį kaip mažą sėklą – kiekvienąkart pažvelgusi prisimink, kad iš jos jau dygsta tavo rytojus. Gali turėti ir savo jaunaties manifestacijų užrašų knygelę – jaunaties dienoraštį“, – dalinasi žinoma moteris, linkėdama gražių svajonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

