Violeta Repčenkaitė dalinasi svarbiu patarimu: šiandien – ypatinga diena

Violeta Repčenkaitė savo socialiniuose tinkluose pasidalino aktualia informacija, kuria leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Sąmoningos mintys
Moteris pasidalino įrašu, kuriame rašo, jog šiandien yra geriausia diena manifestuoti bei pasidalina keliais patarimais, ką reikėtų atlikti, norint svajonių išsipildymo.
Violeta savo įraše rašo:
„Gražių svajonių! Sąmojingų minčių bei veiksmų, mielieji!
Jaunatis stoja rugpjūčio 23 d., 9:06 Lietuvos laiku.Tai vartai į naują pradžią, tylus kvietimas įsiklausyti į širdį. Nepamirškime – šiandien kuriame savo rytojų, bet tuo pačiu jis yra ir mūsų vakar dienų pasirinkimų atspindys. Kai sakome, kad turime „laisvą pasirinkimą“, dažnai tik apgaudinėjame save.
Visa, kas gimsta ne iš meilės ir ne iš širdies taško, anksčiau ar vėliau sugrįžta atoveiksmiu, kurio nenorime. Tad tikrasis pasirinkimas – tai drąsa išgirsti save ir pasirinkti šviesą.
Maža praktika manifestavimui:
Pirmos 24 val. – pati galingiausia manifestavimo jėga. Iki 2–3 dienų – energija dar auga, bet jau pereina į jauno mėnulio fazę, kai svarbiau veikti, nei tik kurti ketinimus.
1. Skirk kelias minutes ramiam kvėpavimui – įkvėpk ramybę, iškvėpk abejones.
2. Užrašyk ant popieriaus savo ketinimus (pvz. „kuriu daugiau ramybės savo kasdienybėje“).
3. Laikyk šį lapelį kaip mažą sėklą – kiekvienąkart pažvelgusi prisimink, kad iš jos jau dygsta tavo rytojus. Gali turėti ir savo jaunaties manifestacijų užrašų knygelę – jaunaties dienoraštį“, – dalinasi žinoma moteris, linkėdama gražių svajonių.
