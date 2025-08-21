Liucina Rimgailė atskleidė, kas labiausiais žavi jos sūnų: nuo kosmoso iki tėčio dirbtuvių

Žmonijos žinios apie Visatą plečiasi, tačiau joje dar daug paslapčių, o užvertę akis į nakties dangų su žvaigždynais dažnai kaip vaikystėje pasijuntame maži. Liucina Rimgailė pasakoja, kad vienas ryškiausių jos vaikystės prisiminimų – būtent apie žvaigždėtą dangų.
„Buvau gal dešimties, kai su draugais per Jonines lauke likome ilgiau: prisilakstę ir pavargę nuo žaidimų sukritome ant žolės ir užsižiūrėjome į dangų. Iki šiol prisimenu tą begalinės didybės pojūtį ir beribio nakties dangaus grožį. Vėliau vis dažniau užversdavau galvą į dangų, ieškodama Grįžulo Ratų, bet ne mažiau žavėdavausi ir saulėtomis dienomis, kai dangumi plaukia purūs debesys.“
Žinoma moteris priduria, kad smalsumas pasauliui lydi ir jos sūnų Oskarą. Nors mėgstamiausias berniuko užsiėmimas – padėti tėčiui meistrauti, aktyvų vaiką domina ir tai, ką mato aplinkui.
„Labiausiai Oskaras domisi gamtos reiškiniais: sniegu, lietumi, saulės spinduliais. Buvome su juo edukacijoje-spektaklyje „Didžioji teleportacija“ – Oskarui buvo be galo smalsu stebėti kosminį laivą, „skrendantį“ į Marsą, ir aktorius, apsivilkusius astronautų kostiumus.“
Moteris prideda, kad artėjant rugsėjui stabteli ne tik prie kosmoso tematika išpuoštų daiktų, bet ir prie kanceliarinių prekių lentynų: net ir darželinukams reikia pačių įvairiausių priemonių piešimui ir kūrybiniams darbeliams. Be to, sūnus labai mėgsta į keliones vežtis savo kuprinėles, kurių jau turi kelias, o į darželį visada nešasi savo gertuvę.
„Oskarui dar tik ketveri, bet mažasis vyrukas nori turėti savų daiktų: jų namuose prisikaupia daug, tad gelbsti daiktadėžės. Pagalvojau, kad šiemet nupirksiu jam ir žaismingą penalą, į kurį galės susidėti pieštukus, karpymo žirklutes ir lipdukus iš naujo „Kosmoso ekspedicijos“ albumo“, – pasakoja žinoma moteris.
Patiks kodėlčiukams
Ūgtelėję vaikai dažnai tėvus ir pradinių klasių mokytojus užverčia klausimais: kas tas Didysis Sprogimas? Kiek metų Saulei? Ar kitose planetose diena trunka tiek, kiek pas mus? Koks aukščiausias Marso kalnas? Kiek palydovų turi Saturnas? Į visus klausimus atsakys smagiai pateikta informacija „Rimi“ albume „Kosmoso ekspedicija“, kuriame jie ras dar ir kosmoso žaidimų ir piešimo užduočių.
„Rimi Lietuva“ rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus vadovė Dalia Čenkienė sako, kad rinkdami ir klijuodami į albumą lipdukus vaikai sužinos vis ką nors naujo apie kosmosą, be to, prekybos centruose už specialią kainą lauks ir akcijos prekės: žaislai ir astronautų kostiumai.
Akcija vyksta visose fizinėse „Rimi“ parduotuvėse, taip pat elektroninėje parduotuvėje iki rugsėjo 8 dienos. Lipukų pakuotę galima gauti apsipirkus už 15 eurų sumą su „Mano Rimi“ lojalumo kortele arba perkant akcijos ženklu pažymėtas prekes.
„Akcijos „Kosmoso ekspedicija“ lipdukų pakuotės fizinėse „Rimi“ parduotuvėse išduodamos tik apsipirkimo metu, prie kasos, o jums priklausantį lipdukų pakuočių skaičių matysite apsipirkimo kvite. Apsiperkant savitarnos kasose informaciją apie jums priklausantį lipdukų pakuočių kiekį matysite kasos ekrane, tokį pakuočių kiekį galėsite iškart pasiimti ir pridėti prie savo pirkinių specialioje nuskenuotų prekių padėjimui skirtoje kasos zonoje, prieš tai nuskenavę lipdukų pakuotės barkodą“, – apie tai, kaip įsigyti lipdukų, pasakoja D.Čenkienė. Daugiau apie „Kosmoso ekspediciją“ rasite čia.
Ji taip pat primena, kad šiuo metu prekybos centruose ir elektroninėje parduotuvėje įsibėgėja akcija „Atgal į mokyklą“, tad iš anksto nusipirkus mokyklinių prekių, bus galima gerokai sutaupyti: „Perkant su lojalumo kortele iki rugsėjo 8 d. daugumai kanceliarių prekių taikoma iki 50 proc. nuolaida, todėl neverta laukti paskutinių vasaros dienų: iš anksto mokyklinių prekių įsigysite pigiau.“
