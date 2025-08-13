Viktorija Macijauskienė suspindo išskirtine elegancija: „Gražiausia moteris Lietuvoje“

Viktorija Macijauskienė, krepšininko Arvydo Macijausko žmona, socialiniuose tinkluose dalinasi savo gyvenimu, moteriškumu, švelnumu ir estetika, tačiau neseniai pasirodė visai kitokiame amplua.
Viktorija Macijauskienė praeitą savaitę savo socialiniuose tinkluose pasirodė su visai kitokiu įvaizdžiu, nei sekėjai pratę matyti. Moteris tiesiog švytėjo elegancija, grakštumu, moteriškumu, o šypsena išdavė, kad kitoks įvaizdis, nei įprastai, jai patinka.
Moteris įkėlusi vaizdo įrašą šalia jo parašė: „Kitokia aš“.
Sekėjai Viktorijos neatpažino
Komentaruose pasipylė komplimentai:
„O dieve!!!!!!!!!! Neatpažįstu!“, – rašo sekėja.
„Gražiausia moteris Lietuvoj“, – komentaruose savo nuomonę išsakė moteris.
„Nuostabaus grožio Moteris“, – rašo dar viena sekėja.
Panašu, jog toks įvaizdis Viktorijai tikrai tinka ir patinka ne tik pačiai, bet ir aplinkiniams, kurie liko tiesiog pakerėti.
