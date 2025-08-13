Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Viktorija Macijauskienė suspindo išskirtine elegancija: „Gražiausia moteris Lietuvoje“

2025-08-13 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 11:25

Nuomonės formuotoja, funkcinės medicinos bei integralios sveikatos specialistė Viktorija Macijauskienė savo gyvenimu aktyviai dalinasi socialiniuose tinkluose. Ten puoselėja estetiką, švelnumą, tačiau šiandien moteris pasirodė visai kitokiame amplua ir pranoko pati save.

Viktorija Macijauskienė (Asm. albumo nuotraukos)

17

Viktorija Macijauskienė, krepšininko Arvydo Macijausko žmona, socialiniuose tinkluose dalinasi savo gyvenimu, moteriškumu, švelnumu ir estetika, tačiau neseniai pasirodė visai kitokiame amplua.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viktorija Macijauskienė praeitą savaitę savo socialiniuose tinkluose pasirodė su visai kitokiu įvaizdžiu, nei sekėjai pratę matyti. Moteris tiesiog švytėjo elegancija, grakštumu, moteriškumu, o šypsena išdavė, kad kitoks įvaizdis, nei įprastai, jai patinka.

Moteris įkėlusi vaizdo įrašą šalia jo parašė: „Kitokia aš“.

View this post on Instagram

A post shared by Viktorija Macijauskiene (@viktorija_macijauskiene)

Sekėjai Viktorijos neatpažino

Komentaruose pasipylė komplimentai:

„O dieve!!!!!!!!!! Neatpažįstu!“, – rašo sekėja.

„Gražiausia moteris Lietuvoj“, – komentaruose savo nuomonę išsakė moteris.

„Nuostabaus grožio Moteris“, – rašo dar viena sekėja.

Panašu, jog toks įvaizdis Viktorijai tikrai tinka ir patinka ne tik pačiai, bet ir aplinkiniams, kurie liko tiesiog pakerėti.

Patiko straipsnis?

