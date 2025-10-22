Indijos skonių kelionė: 5 patiekalai, kuriuos verta išbandyti

Šios šalies virtuvė garsėja prieskonių gausa ir jų derinimo meniu. Indai tiki, kad maistas turi ne tik pamaitinti, bet ir gydyti – todėl kiekvienas prieskonis čia turi savo paskirtį. Ciberžolė suteikia auksinę spalvą ir veikia kaip natūralus antiseptikas, imbieras ir česnakas šildo ir stiprina imunitetą, kardamonas ir cinamonas suteikia saldumo bei aromato, o garam masala – klasikinis Indijos prieskonių mišinys – jungia visus šiuos skonius į harmoningą visumą.
Taigi, jei norisi naujų skonių ir įkvėpimo virtuvėje, siūlome pasinerti į Indijos virtuvės pasaulį. Štai penki paprasti, tačiau aromatingi patiekalai, kuriuos galite lengvau pasigaminti patys.
1. Vištiena „Tikka Masala“
Reikės:
- 500 g vištienos krūtinėlės
- 150 g natūralaus jogurto
- 2 skiltelių česnako
- 1 šaukštelio ciberžolės
- 1 šaukštelio garam masala prieskonių
- 1 šaukšto pomidorų pastos
- 100 ml grietinėlės
- Aliejaus, druskos, pipirų pagal skonį
Gaminimas:
- Vištieną supjaustykite gabalėliais ir sumaišykite su jogurtu, česnaku bei prieskoniais. Marinuokite apie 30 minučių.
- Keptuvėje pakepinkite vištieną, kol apskrus.
- Įpilkite pomidorų pastą ir grietinėlę, pavirkite dar 10 minučių.
- Patiekite su ryžiais arba „naan“ duona.
2. Avinžirnių karis „Chana Masala“
Reikės:
- 1 skardinės virtų avinžirnių (apie 400 g)
- 1 svogūno
- 2 pomidorų
- 2 skiltelių česnako
- 1 šaukštelio kumino
- 1 šaukštelio kalendros
- 1 šaukštelio garam masala
- Aliejaus, druskos, citrinos sulčių
Gaminimas:
- Svogūną ir česnaką susmulkinkite, pakepinkite aliejuje.
- Sudėkite prieskonius, trumpai pakepinkite.
- Įdėkite smulkintus pomidorus ir pavirkite kelias minutes.
- Suberkite avinžirnius, įpilkite šiek tiek vandens ir troškinkite apie 15 minučių.
- Pabaigoje įspauskite šiek tiek citrinos sulčių.
3. Lęšių troškinys „Dal“
Reikės:
- 200 g raudonųjų lęšių
- 1 svogūno
- 2 pomidorų
- 2 skiltelių česnako
- 1 šaukštelio ciberžolės
- 1 šaukštelio kumino
- Druskos, aliejaus
Gaminimas:
- Lęšius nuplaukite ir užpilkite vandeniu. Virkite apie 20 minučių.
- Tuo metu keptuvėje pakepinkite svogūną, česnaką, pomidorus ir prieskonius.
- Kai lęšiai suminkštės, sudėkite daržovių mišinį į puodą ir pavirkite dar kelias minutes.
- Patiekite su ryžiais.
4. Bulvių ir žirnelių samosos
Reikės:
- 3 bulvių
- 100 g žirnelių (šaldytų arba šviežių)
- 1 svogūno
- 1 šaukštelio ciberžolės
- 1 šaukštelio kalendros
- 1 pakelio sluoksniuotos tešlos
- Aliejaus kepimui
Gaminimas:
- Bulves išvirkite ir sutrinkite.
- Keptuvėje pakepinkite svogūną, įdėkite žirnelius ir prieskonius.
- Sumaišykite su bulvėmis – tai bus įdaras.
- Iškočiokite tešlą, supjaustykite kvadratais, įdėkite įdaro ir užlankstykite trikampiais.
- Kepkite 180 °C orkaitėje apie 20 minučių, kol paruduos arba aliejuje.
5. Saldus ryžių pudingas „Kheer“
Reikės:
- 100 g apvalių ryžių
- 1 l pieno
- 3 šaukštų cukraus
- ½ šaukštelio kardamono
- Saujelės migdolų ar razinų
Gaminimas:
- Ryžius nuplaukite ir užpilkite pienu. Virkite ant silpnos ugnies apie 30–40 minučių, kol sutirštės.
- Įdėkite cukrų ir kardamoną, gerai išmaišykite.
- Patiekite šiltą arba atvėsintą, papuoštą migdolais ar razinomis
Skanaus!
