Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Keliauk, Ragauk, Atrask

Indijos skonių kelionė: 5 patiekalai, kuriuos verta išbandyti

2025-10-22 10:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 10:14

Indijos virtuvė – tarsi kelionė per spalvų, kvapų ir pojūčių pasaulį. Ji laikoma viena seniausių ir turtingiausių pasaulyje, o jos paslaptys slypi ne tik ingredientuose, bet ir ypatingoje pagarboje maistui. Indijoje maistas nėra tik kasdienis poreikis – tai ritualas, būdas išreikšti meilę, svetingumą ir gyvenimo džiaugsmą.

Indiškas maistas (nuotr. Shutterstock.com)

Indijos virtuvė – tarsi kelionė per spalvų, kvapų ir pojūčių pasaulį. Ji laikoma viena seniausių ir turtingiausių pasaulyje, o jos paslaptys slypi ne tik ingredientuose, bet ir ypatingoje pagarboje maistui. Indijoje maistas nėra tik kasdienis poreikis – tai ritualas, būdas išreikšti meilę, svetingumą ir gyvenimo džiaugsmą.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Šios šalies virtuvė garsėja prieskonių gausa ir jų derinimo meniu. Indai tiki, kad maistas turi ne tik pamaitinti, bet ir gydyti – todėl kiekvienas prieskonis čia turi savo paskirtį. Ciberžolė suteikia auksinę spalvą ir veikia kaip natūralus antiseptikas, imbieras ir česnakas šildo ir stiprina imunitetą, kardamonas ir cinamonas suteikia saldumo bei aromato, o garam masala – klasikinis Indijos prieskonių mišinys – jungia visus šiuos skonius į harmoningą visumą.

REKLAMA

Taigi, jei norisi naujų skonių ir įkvėpimo virtuvėje, siūlome pasinerti į Indijos virtuvės pasaulį. Štai penki paprasti, tačiau aromatingi patiekalai, kuriuos galite lengvau pasigaminti patys.

1. Vištiena „Tikka Masala“

Reikės:

  • 500 g vištienos krūtinėlės
  • 150 g natūralaus jogurto
  • 2 skiltelių česnako
  • 1 šaukštelio ciberžolės
  • 1 šaukštelio garam masala prieskonių
  • 1 šaukšto pomidorų pastos
  • 100 ml grietinėlės
  • Aliejaus, druskos, pipirų pagal skonį

Gaminimas:

REKLAMA
REKLAMA
  1. Vištieną supjaustykite gabalėliais ir sumaišykite su jogurtu, česnaku bei prieskoniais. Marinuokite apie 30 minučių.
  2. Keptuvėje pakepinkite vištieną, kol apskrus.
  3. Įpilkite pomidorų pastą ir grietinėlę, pavirkite dar 10 minučių.
  4. Patiekite su ryžiais arba „naan“ duona.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

2. Avinžirnių karis „Chana Masala“

Reikės:

  • 1 skardinės virtų avinžirnių (apie 400 g)
  • 1 svogūno
  • 2 pomidorų
  • 2 skiltelių česnako
  • 1 šaukštelio kumino
  • 1 šaukštelio kalendros
  • 1 šaukštelio garam masala
  • Aliejaus, druskos, citrinos sulčių

Gaminimas:

REKLAMA
  1. Svogūną ir česnaką susmulkinkite, pakepinkite aliejuje.
  2. Sudėkite prieskonius, trumpai pakepinkite.
  3. Įdėkite smulkintus pomidorus ir pavirkite kelias minutes.
  4. Suberkite avinžirnius, įpilkite šiek tiek vandens ir troškinkite apie 15 minučių.
  5. Pabaigoje įspauskite šiek tiek citrinos sulčių.

REKLAMA

3. Lęšių troškinys „Dal“

Reikės:

  • 200 g raudonųjų lęšių
  • 1 svogūno
  • 2 pomidorų
  • 2 skiltelių česnako
  • 1 šaukštelio ciberžolės
  • 1 šaukštelio kumino
  • Druskos, aliejaus

Gaminimas:

  1. Lęšius nuplaukite ir užpilkite vandeniu. Virkite apie 20 minučių.
  2. Tuo metu keptuvėje pakepinkite svogūną, česnaką, pomidorus ir prieskonius.
  3. Kai lęšiai suminkštės, sudėkite daržovių mišinį į puodą ir pavirkite dar kelias minutes.
  4. Patiekite su ryžiais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

4. Bulvių ir žirnelių samosos

Reikės:

  • 3 bulvių
  • 100 g žirnelių (šaldytų arba šviežių)
  • 1 svogūno
  • 1 šaukštelio ciberžolės
  • 1 šaukštelio kalendros
  • 1 pakelio sluoksniuotos tešlos
  • Aliejaus kepimui

Gaminimas:

  1. Bulves išvirkite ir sutrinkite.
  2. Keptuvėje pakepinkite svogūną, įdėkite žirnelius ir prieskonius.
  3. Sumaišykite su bulvėmis – tai bus įdaras.
  4. Iškočiokite tešlą, supjaustykite kvadratais, įdėkite įdaro ir užlankstykite trikampiais.
  5. Kepkite 180 °C orkaitėje apie 20 minučių, kol paruduos arba aliejuje.

REKLAMA

5. Saldus ryžių pudingas „Kheer“

Reikės:

  • 100 g apvalių ryžių
  • 1 l pieno
  • 3 šaukštų cukraus
  • ½ šaukštelio kardamono
  • Saujelės migdolų ar razinų

Gaminimas:

  1. Ryžius nuplaukite ir užpilkite pienu. Virkite ant silpnos ugnies apie 30–40 minučių, kol sutirštės.
  2. Įdėkite cukrų ir kardamoną, gerai išmaišykite.
  3. Patiekite šiltą arba atvėsintą, papuoštą migdolais ar razinomis

Skanaus!

Gairės:
prieskoniai
indijos virtuvė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
prieskoniai
indijos virtuvė
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų