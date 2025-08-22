Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Violeta Repčenkaitė parodė užaugusį sūnų: „Tavo atėjimas supurtė mano pasaulį“

2025-08-22 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 10:25

Verslininkės, nuomonės formuotojos Violetos Repčenkaitės šeimoje praūžė ypatinga šventė – jos sūnui sukako 19 metų. Vos 24-erių atžalos susilaukusi Violeta džiaugiasi, kad pirmagimis užaugo stipriu žmogumi, kuriuo didžiuojasi mama.  

Violeta Repčenkaitė (nuotr. asm. archyvo)

Verslininkės, nuomonės formuotojos Violetos Repčenkaitės šeimoje praūžė ypatinga šventė – jos sūnui sukako 19 metų. Vos 24-erių atžalos susilaukusi Violeta džiaugiasi, kad pirmagimis užaugo stipriu žmogumi, kuriuo didžiuojasi mama.  

Sūnaus gimimo dienos proga Violeta socialiniuose tinkluose paviešino itin jautrų įrašą.  

Violeta Repčenkaitė pasidalijo jaudinančiais žodžiais

Jame moteris dėstė mintis apie dėkingumą už šią gyvenimo dovaną, džiaugėsi sūnaus vertybėmis.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Mano vaikui 19! Mano brangus sūneli, pirmagimi mano… 

Būdama vos 24-erių, su Tavimi atgimiau ir aš. Tavo atėjimas supurtė mano pasaulį, perdėliojo vertybes. Mano kūnas tapo keliu Tau į gyvenimą, o širdis per naktį subrendo.  Užaugai į jauną, stiprų vyrą, kuriuo aš žaviuosi ir didžiuojuosi.

Pamenu, kai laukiausi sesutės, Tau buvo ketveri – prie pilvo šnabždėjai: „Sesute, mes tavęs laukiam, aš nupirksiu Tau visus pasaulio sijonus.“ Tu supdavai ją, dainuodavai, ir jau tada Tavo širdis buvo tokia didelė.  

Šiandien Tu – vyras, kuris pasirūpina, kad šeimos moterys visada būtų apkabintos ir prakalbintos gražiausiais žodžiais o mažasis brolis būtų saugus. Tavyje tiek vyriškumo, kiek ne kiekvienas turi sulaukęs penkiasdešimties.  

Esu be galo dėkinga Dievui, kad mūsų gyvenimai susijungė. Pamenu, kai, būdamas penkerių, sakydavai: „Aš nenoriu kitame gyvenime turėti kitos mamos, noriu tik Tavęs.“ Tada braukiau Tavo ašarėles ir žinojau – Tu ypatingo pajautimo berniukas.  

Vakar vėl palietei giliausias mano sielos vietas – ten, kur tik vaikai gali paliesti. Ir žinai, taip, kiekviena mama turi patį nuostabiausią vaiką pasaulyje, o Tu esi mano nuostabiausias pirmagimis.  Turiu dar du nuostabius vaikus – sesę ir brolį, kuriems esi autoritetas ir pavyzdys.

Bet šiandien – apie Tave, mano brangus angele. Myliu Tave, ir mūsų sielos bus amžinai sujungtos šia meilės gija.  Dievo palaimos Tavo kelyje, angele mano. Aš visada būsiu šalia. Myliu Tave be galo, ir mes visi Tavimi didžiuojamės.   

P.S. Gimtadienį dalintis su krikšto mamyte Ramune – neeilinis įvykis! Sveikinu jus abu, mano meilės!!!“ – socialiniame tinkle jautriai rašė V. Repčenkaitė.  

