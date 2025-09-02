Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Violeta Repčenkaitė parodė paaugusius vaikus: negalėjo atsistebėti 1 dalyku

2025-09-02 20:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 20:41

Buvusi televizijos laidų vedėja, sąmoningumo stovyklų organizatorė Violeta Repčenkaitė socialiniame tinkle Instagram parodė paaugusias savo atžalas: dukrą Dorotėja ir sūnų Matą. Ji negalėjo atsistebėti, kad vaikai ją jau praaugo.

Violeta Repčenkaitė (Nuotr. asmeninio albumo)
6

Buvusi televizijos laidų vedėja, sąmoningumo stovyklų organizatorė Violeta Repčenkaitė socialiniame tinkle Instagram parodė paaugusias savo atžalas: dukrą Dorotėja ir sūnų Matą. Ji negalėjo atsistebėti, kad vaikai ją jau praaugo.

REKLAMA
2

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Violeta Repčenkaitė
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Violeta Repčenkaitė

Instagram paskyroje ji rašė: „Kiekvienas vaikų amžius nuostabus – bet tas jausmas, kai staiga didieji vaikai praauga tave ir tampi beveik mažiausia šeimoje... Tik mažasis Adomas dar vejasi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalvoto ir džiaugsmingo rudens starto, mielieji!

Dideli vaikiukai – dideli stebuklai“.

View this post on Instagram

A post shared by Violeta Repcenkaite (@violetarepcenkaite)

REKLAMA
REKLAMA

Jautrūs žodžiai sūnui

Nuotraukoje matomas V. Repčenkaitės sūnus Matas neseniai atšventė savo 19-ąjį gimtadienį.

REKLAMA

Sūnaus gimimo dienos proga Violeta socialiniuose tinkluose paviešino itin jautrų įrašą. 

Jame moteris dėstė mintis apie dėkingumą už šią gyvenimo dovaną, džiaugėsi sūnaus vertybėmis.  

Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Mano vaikui 19! Mano brangus sūneli, pirmagimi mano… 

Būdama vos 24-erių, su Tavimi atgimiau ir aš. Tavo atėjimas supurtė mano pasaulį, perdėliojo vertybes. Mano kūnas tapo keliu Tau į gyvenimą, o širdis per naktį subrendo.  Užaugai į jauną, stiprų vyrą, kuriuo aš žaviuosi ir didžiuojuosi.

REKLAMA
REKLAMA

Pamenu, kai laukiausi sesutės, Tau buvo ketveri – prie pilvo šnabždėjai: „Sesute, mes tavęs laukiam, aš nupirksiu Tau visus pasaulio sijonus.“ Tu supdavai ją, dainuodavai, ir jau tada Tavo širdis buvo tokia didelė.  

Šiandien Tu – vyras, kuris pasirūpina, kad šeimos moterys visada būtų apkabintos ir prakalbintos gražiausiais žodžiais o mažasis brolis būtų saugus. Tavyje tiek vyriškumo, kiek ne kiekvienas turi sulaukęs penkiasdešimties.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Esu be galo dėkinga Dievui, kad mūsų gyvenimai susijungė. Pamenu, kai, būdamas penkerių, sakydavai: „Aš nenoriu kitame gyvenime turėti kitos mamos, noriu tik Tavęs.“ Tada braukiau Tavo ašarėles ir žinojau – Tu ypatingo pajautimo berniukas.  

Vakar vėl palietei giliausias mano sielos vietas – ten, kur tik vaikai gali paliesti. Ir žinai, taip, kiekviena mama turi patį nuostabiausią vaiką pasaulyje, o Tu esi mano nuostabiausias pirmagimis.  Turiu dar du nuostabius vaikus – sesę ir brolį, kuriems esi autoritetas ir pavyzdys.

REKLAMA

Bet šiandien – apie Tave, mano brangus angele. Myliu Tave, ir mūsų sielos bus amžinai sujungtos šia meilės gija.  Dievo palaimos Tavo kelyje, angele mano. Aš visada būsiu šalia. Myliu Tave be galo, ir mes visi Tavimi didžiuojamės.   

P.S. Gimtadienį dalintis su krikšto mamyte Ramune – neeilinis įvykis! Sveikinu jus abu, mano meilės!!!“ – socialiniame tinkle jautriai rašė V. Repčenkaitė.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų