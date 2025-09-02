Violeta Repčenkaitė parodė paaugusius vaikus: negalėjo atsistebėti 1 dalyku

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Instagram paskyroje ji rašė: „Kiekvienas vaikų amžius nuostabus – bet tas jausmas, kai staiga didieji vaikai praauga tave ir tampi beveik mažiausia šeimoje... Tik mažasis Adomas dar vejasi.
Spalvoto ir džiaugsmingo rudens starto, mielieji!
Dideli vaikiukai – dideli stebuklai“.
Jautrūs žodžiai sūnui
Nuotraukoje matomas V. Repčenkaitės sūnus Matas neseniai atšventė savo 19-ąjį gimtadienį.
Sūnaus gimimo dienos proga Violeta socialiniuose tinkluose paviešino itin jautrų įrašą.
Jame moteris dėstė mintis apie dėkingumą už šią gyvenimo dovaną, džiaugėsi sūnaus vertybėmis.
Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Mano vaikui 19! Mano brangus sūneli, pirmagimi mano…
Būdama vos 24-erių, su Tavimi atgimiau ir aš. Tavo atėjimas supurtė mano pasaulį, perdėliojo vertybes. Mano kūnas tapo keliu Tau į gyvenimą, o širdis per naktį subrendo. Užaugai į jauną, stiprų vyrą, kuriuo aš žaviuosi ir didžiuojuosi.
Pamenu, kai laukiausi sesutės, Tau buvo ketveri – prie pilvo šnabždėjai: „Sesute, mes tavęs laukiam, aš nupirksiu Tau visus pasaulio sijonus.“ Tu supdavai ją, dainuodavai, ir jau tada Tavo širdis buvo tokia didelė.
Šiandien Tu – vyras, kuris pasirūpina, kad šeimos moterys visada būtų apkabintos ir prakalbintos gražiausiais žodžiais o mažasis brolis būtų saugus. Tavyje tiek vyriškumo, kiek ne kiekvienas turi sulaukęs penkiasdešimties.
Esu be galo dėkinga Dievui, kad mūsų gyvenimai susijungė. Pamenu, kai, būdamas penkerių, sakydavai: „Aš nenoriu kitame gyvenime turėti kitos mamos, noriu tik Tavęs.“ Tada braukiau Tavo ašarėles ir žinojau – Tu ypatingo pajautimo berniukas.
Vakar vėl palietei giliausias mano sielos vietas – ten, kur tik vaikai gali paliesti. Ir žinai, taip, kiekviena mama turi patį nuostabiausią vaiką pasaulyje, o Tu esi mano nuostabiausias pirmagimis. Turiu dar du nuostabius vaikus – sesę ir brolį, kuriems esi autoritetas ir pavyzdys.
Bet šiandien – apie Tave, mano brangus angele. Myliu Tave, ir mūsų sielos bus amžinai sujungtos šia meilės gija. Dievo palaimos Tavo kelyje, angele mano. Aš visada būsiu šalia. Myliu Tave be galo, ir mes visi Tavimi didžiuojamės.
P.S. Gimtadienį dalintis su krikšto mamyte Ramune – neeilinis įvykis! Sveikinu jus abu, mano meilės!!!“ – socialiniame tinkle jautriai rašė V. Repčenkaitė.
