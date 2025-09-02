Paaiškėjo, kas tapo naująja „Vogue“ vyriausiąja redaktore

Dama A. Wintour birželį pasitraukė iš redaktorės pareigų po 37-erių metų, per kuriuos dažnai būdavo vadinama įtakingiausia asmenybe mados pasaulyje.
39-erių Ch. Malle, aktorės Candice Bergen duktė, pastaruosius 14 metų žurnalo redakcijoje kilo karjeros laiptais ir tapo Vogue.com redaktore bei žurnalo tinklalaidės „The Run Through“ vedėja.
Ch. Malle paskyrimas žymi naują erą žurnalui, laikomam vienu įtakingiausių mados leidinių.
Nevengia politikos
Kaip ir pirmtakė A. Wintour, Ch. Malle dirbdama „Vogue“ nevengia politikos. Ir savo socialinių tinklų paskyrose, ir tinklalaidėje ji remia demokratų politiką bei kandidatus.
2024 metais viename tinklalaidės epizode, išleistame po Donaldo Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose, Ch. Malle išreiškė nusivylimą.
Neaišku, kada tiksliai ji perims žurnalo vadovės pareigas.
Anna Wintour turės svarbų vaidmenį
Vis dėlto Britanijoje gimusi 75 metų A. Wintour niekur nedingsta – ji išlaikys svarbų vaidmenį „Vogue“ leidžiančioje žiniasklaidos kompanijoje, nurodė žurnalas.
A. Wintour liks „Conde Nast“ vyriausiosios turinio pareigūnės poste, į kurį buvo paskirta 2020 metais. Tai reiškia, kad ji vis tiek prižiūrės „Vogue“, taip pat kitų kompanijos leidinių, tokių kaip „GQ“, „Wired“ ir „Tatler“, turinį.
