Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kas tapo naująja „Vogue“ vyriausiąja redaktore

2025-09-02 16:56 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-02 16:56

Amerikietiškojo „Vogue“ vyriausiąja redaktore vietoje mados žurnalų legendos Anna Wintour, taps Chloe Malle, antradienį paskelbė leidinys.

Anna Wintour (nuotr. EPA-ELTA)

Amerikietiškojo „Vogue“ vyriausiąja redaktore vietoje mados žurnalų legendos Anna Wintour, taps Chloe Malle, antradienį paskelbė leidinys.

REKLAMA
0

Dama A. Wintour birželį pasitraukė iš redaktorės pareigų po 37-erių metų, per kuriuos dažnai būdavo vadinama įtakingiausia asmenybe mados pasaulyje.

39-erių Ch. Malle, aktorės Candice Bergen duktė, pastaruosius 14 metų žurnalo redakcijoje kilo karjeros laiptais ir tapo Vogue.com redaktore bei žurnalo tinklalaidės „The Run Through“ vedėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ch. Malle paskyrimas žymi naują erą žurnalui, laikomam vienu įtakingiausių mados leidinių.

Nevengia politikos

Kaip ir pirmtakė A. Wintour, Ch. Malle dirbdama „Vogue“ nevengia politikos. Ir savo socialinių tinklų paskyrose, ir tinklalaidėje ji remia demokratų politiką bei kandidatus.

REKLAMA
REKLAMA

2024 metais viename tinklalaidės epizode, išleistame po Donaldo Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose, Ch. Malle išreiškė nusivylimą.

REKLAMA

Neaišku, kada tiksliai ji perims žurnalo vadovės pareigas.

Anna Wintour turės svarbų vaidmenį

Vis dėlto Britanijoje gimusi 75 metų A. Wintour niekur nedingsta – ji išlaikys svarbų vaidmenį „Vogue“ leidžiančioje žiniasklaidos kompanijoje, nurodė žurnalas.

A. Wintour liks „Conde Nast“ vyriausiosios turinio pareigūnės poste, į kurį buvo paskirta 2020 metais. Tai reiškia, kad ji vis tiek prižiūrės „Vogue“, taip pat kitų kompanijos leidinių, tokių kaip „GQ“, „Wired“ ir „Tatler“, turinį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų