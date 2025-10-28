Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atskleidė, kaip senovės lietuviai švęsdavo Vėlines: „Tūsindavo kapinėse“

2025-10-28 21:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 21:15

TV3 laidoje „Miestas ar kaimas“ miesto komandai teko rimtas, bet kartu ir linksmas iššūkis – atsakyti, kaip senovės lietuviai iki krikščionybės atkeliavimo švęsdavo Vėlines. Klausimą uždavė laidos vedėjas Vytautas Rumšas, o jam talkinusi Nijolė Pareigytė pateikė keturis atsakymo variantus – dainuodavo graudžias raudas, kapinėse mušdavo būgnus ir puotaudavo, namuose degindavo žvakes ir melsdavosi arba pjaudavo kiaulę ir keldavo šventę.

4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išgirdus klausimą, miesto komandos dalyvės akimirksniu pasinėrė į diskusiją. Akvilė Kisielienė svarstė, kad Vėlinės vis dėlto turbūt nebuvo šventė, o Giedrė Linkevičienė priminė, jog tuo metu lietuviai dar buvo pagonys. 

„Arba dainuodavo graudžias raudas, arba kapinėse mušdavo būgnus, bet tokio neatsimenu, tikrai negali būti“, – svarstė Monika Šesickaitė-Rachinštein.

A. Kiselienė spėliojo, kad galbūt žmonės tiesiog susirinkdavo pavalgyti, nes anuomet valgymo tradicijos buvo svarbios. Tuo metu G. Linkevičienė juokdamasi pridūrė, kad kiaulės pjovimas labiau primena krikščioniškus laikus. Po trumpo svarstymo komanda nusprendė pasirinkti B variantą – kapinėse mušdavo būgnus ir puotaudavo.

Per Vėlines švęsdavo

Paklausta, kodėl taip mano, G. Linkevičienė atsakė, kad senovės lietuviai, kaip pagonys, tikriausiai tokiu būdu šlovindavo protėvius.

„Logiškai – ir vėlinės, ir kapinės ten susiėjo“, – pritarė Monika.

„Žodžiu, tūsindavo kapinėse!“ – išgirdusi dalyvių atsakymą, su šypsena reziumavo N. Pareigytė.

„Kitaip sakant, atvirkščiai negu po to jiems pasakė. Žiūrėkite, šitie baliai kapinėse turi baigtis! Bet įsivaizduojate kokį vakarėlį sugadino!“ – nusijuokė V. Rumšas.

„Žinokite, mušdavo būgnus, puotaudavo, kapavietėse buvo rengiamos net apeiginės vaišės, kurių metu valgyta duona, garantuojanti ir būtinai su rūgštimi, sriuba, avies mentele ir kiti patiekalai – ir taip, būdavo šventė tiesiog kapinėse iki krikščionybės atkeliavimo į Lietuvą“, – pasveikino su teisingu atsakymu miesto komandą N. Pareigytė.

Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

