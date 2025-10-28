Atskleidė, kaip senovės lietuviai švęsdavo Vėlines: „Tūsindavo kapinėse“

Išgirdus klausimą, miesto komandos dalyvės akimirksniu pasinėrė į diskusiją. Akvilė Kisielienė svarstė, kad Vėlinės vis dėlto turbūt nebuvo šventė, o Giedrė Linkevičienė priminė, jog tuo metu lietuviai dar buvo pagonys.
„Arba dainuodavo graudžias raudas, arba kapinėse mušdavo būgnus, bet tokio neatsimenu, tikrai negali būti“, – svarstė Monika Šesickaitė-Rachinštein.
A. Kiselienė spėliojo, kad galbūt žmonės tiesiog susirinkdavo pavalgyti, nes anuomet valgymo tradicijos buvo svarbios. Tuo metu G. Linkevičienė juokdamasi pridūrė, kad kiaulės pjovimas labiau primena krikščioniškus laikus. Po trumpo svarstymo komanda nusprendė pasirinkti B variantą – kapinėse mušdavo būgnus ir puotaudavo.
Per Vėlines švęsdavo
Paklausta, kodėl taip mano, G. Linkevičienė atsakė, kad senovės lietuviai, kaip pagonys, tikriausiai tokiu būdu šlovindavo protėvius.
„Logiškai – ir vėlinės, ir kapinės ten susiėjo“, – pritarė Monika.
„Žodžiu, tūsindavo kapinėse!“ – išgirdusi dalyvių atsakymą, su šypsena reziumavo N. Pareigytė.
„Kitaip sakant, atvirkščiai negu po to jiems pasakė. Žiūrėkite, šitie baliai kapinėse turi baigtis! Bet įsivaizduojate kokį vakarėlį sugadino!“ – nusijuokė V. Rumšas.
„Žinokite, mušdavo būgnus, puotaudavo, kapavietėse buvo rengiamos net apeiginės vaišės, kurių metu valgyta duona, garantuojanti ir būtinai su rūgštimi, sriuba, avies mentele ir kiti patiekalai – ir taip, būdavo šventė tiesiog kapinėse iki krikščionybės atkeliavimo į Lietuvą“, – pasveikino su teisingu atsakymu miesto komandą N. Pareigytė.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.
