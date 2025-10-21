Monika Ra atskleidė, kodėl negalėtų gyventi kaime: „Man greitai būtų uždaryti visi vartai“

Vos pasirodžiusi studijoje turinio kūrėja iš karto pripažins – ji tikra miestietė iš didžiosios raidės.
„Visų pirma nemoku ravėti, gaminti maisto. O geriausias dalykas mieste, kad tai yra laisvė, kur gali prisidirbti ir už sekundės nepraeis šitas skandalas per visus kaimynus. Tai iš tikrųjų mane žavi miestas savo laisve ir galimybėmis. Šiaip gyvenčiau kaime, ten prikolna, bet gal dėl to, kad ten visi viską ir apie visus žino, o aš labai mėgstu prisidirbti, todėl man ten greitai būtų uždaryti visi vartai“, – juoksis marketingo specialistė.
Socialinių tinklų profesionalė atskleis ir savo kasdienybės užkulisius. Šiuo metu ji administruoja net apie 60 skirtingų paskyrų.
„Labai įdomus dalykas dėl to, kad visi įsivaizduoja, kad administratorius – tai tas žmogus, kuris įdės gražią nuotrauką, pakoreguos, sudėlios ir taip toliau, ir panašiai. Iš tikrųjų administratorius yra tas, kuris ateina, pamato idėją ir tada supranta per kokią emociją reikėtų eiti tam žmogui, kad jis patrauktų dėmesį. Jūs norite parduoti šitą prekę? Aha, tada mums reikia imti šitą ir šitą strategiją ir pagal ją viską kurti“, – aiškins M. Sesickaitė-Rachinštein.
Laidos vedėjas pasiteiraus, ar pati turi administratorę, Nijolė Pareigytė nusijuoks: „Ne, aš viską darau pati!“
Kokie dar netikėti prisipažinimai lauks studijoje ir kuri komanda šįkart išsikovos pergalę – miesto ar kaimo atstovai?
Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.
