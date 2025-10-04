Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nijolė Pareigytė pasigedo Lauryno Suodaičio pastangų azartiškame žaidime: „Apie ką tu svajoji, žmogau?“

2025-10-04 10:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 10:45

Nuotaikingoje TV3 laidoje „Miestas ar kaimas“ apsilankęs žymus nuomonės formuotojas ir verslininkas Laurynas Suodaitis atstovavo miestiečių komandai, o laidos metu netrūko smagių užduočių ir įdomių klausimų tiek apie Lietuvos miestus ar kaimus, tiek apie miestiečiams ir kaimiečiams būdingas veiklas ir darbus.  

5

Be L. Suodaičio miestiečių garbę gynė sveikos gyvensenos treneris Alanas Dzeranovas ir jo žmona visažistė bei taip pat sveikos gyvensenos propaguotoja Agnė Dzeranova.

Kaimo komandai atstovavo ne didžiuosiuose šalies miestuose gimęs atlikėjas Donatas Šimkus-Dūmas bei miesto šurmulį į ramų gyvenimą kaime iškeitę Trakų šviesuoliai Dainius Kuprevičius ir Joana Giedraitytė-Kuprevičienė.

L. Suodaitis neįgyvendino užduoties

Ypač smagi buvo užduotis, kurios metu vienas žaidimo dalyvis turėjo atspėti, kas pavaizduota ant popieriaus lakšto, įvardijant tikslią vietą ir asmenį, o užuominų klausė savo komandos draugų.

Šią užduotį įvykdyti iš miestiečių komandos susiruošęs L. Suodaitis netrukus tapo traktoriumi laukais važiuojančia Nijole Pareigyte, tačiau per dvi minutes spėliodamas susidūrė su dideliais iššūkiais.

Jau antro klausimo savo komandos draugų paklausęs L. Suodaitis atspėjo, kad tai vieta susijusi su kaimu, tačiau per likusias dvi minutes visi jo spėjimai taip ir neužčiuopė siūlo galo.

Galiausiai jis pateikė atsakymą, kad tai – pardavėja kaimo parduotuvėje ir sulaukė kandžios laidos vedėjos N. Pareigytės replikos.

„Apie ką tų svajoji, žmogau? Apie pardavėją kaimo parduotuvėje?“ – iš Lauryno juokėsi ir jam per nugarą kepštelėjo ji, manydama, kad šis galėjo kiek daugiau pasistengti.

Visgi L. Suodaitį užstojo miestiečių gretoms atstovaujantis laidos vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis.

„Pažiūrėk, kaip stengėsi, išvargę kokie. Netgi persistengė...“ – po smagios užduoties savo komandos narius palaikė V. Rumšas.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite antradieniais 19:30 per TV3 televiziją arba portale tv3.lt.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Maistas ar kaimas“.

