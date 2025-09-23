Dinara Vilčinskytė pasakė, ko trūksta kaimo gyventojams: po jos žodžių stojo nejauki tyla

„Mieste gal labiausiai patinka visokios kepyklėlės, desertinės, nes esu didžiausia, didžiausia saldumynų mėgėja“, – laidoje atviraus D. Vilčinskytė.
Vis dėlto kalbėdama apie kaimą ji neslėps – jame neištvertų.
„Labai labai bijau pelių ir žiurkių, bet nesikraustyčiau tikrai. Net nemiegočiau, nei nakties negalėčiau praleisti, nesudėčiau bluosto. Mašinoje miegočiau!“ – juoksis ji.
Miestas ugdo drąsą, o kaimui kartais pritrūksta takto
Kalbėdama apie miesto privalumus, Dinara pabrėš, kad būtent čia išsiugdė drąsą ir komunikabilumą. Tačiau paklausta, kokių savybių, jos akimis, trūksta kaimo gyventojams, ji atsargiai užsimins apie taktiškumą.
„Aš labai nenorėčiau nieko įžeisti, bet kartais taktiškumo trūksta“, – sakys ji, o laidos kaimo komanda į tai sureaguos nejaukia tyla.
Laidos vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė šmaikštaus, kad kaimo žmonės tiesiog labiau bendrauja su gamta nei su kitais žmonėmis.
