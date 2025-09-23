Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dinara Vilčinskytė pasakė, ko trūksta kaimo gyventojams: po jos žodžių stojo nejauki tyla

„Miestas ar kaimas“ – antradienį 19:30 per TV3!
2025-09-23 19:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 19:30

Antradienio vakarą TV3 eteryje sugrįš nuotaikinga laida „Miestas ar kaimas“, kurioje – azartiški miesto ir kaimo komandų iššūkiai. Šįkart miesto gretose pasirodys nuomonės formuotoja Dinara Vilčinskytė, kuri ne tik papasakos apie savo didžiausią silpnybę, bet ir atskleis, kas ją visiškai atbaido nuo gyvenimo kaime.

Antradienio vakarą TV3 eteryje sugrįš nuotaikinga laida „Miestas ar kaimas“, kurioje – azartiški miesto ir kaimo komandų iššūkiai. Šįkart miesto gretose pasirodys nuomonės formuotoja Dinara Vilčinskytė, kuri ne tik papasakos apie savo didžiausią silpnybę, bet ir atskleis, kas ją visiškai atbaido nuo gyvenimo kaime.

„Mieste gal labiausiai patinka visokios kepyklėlės, desertinės, nes esu didžiausia, didžiausia saldumynų mėgėja“, – laidoje atviraus D. Vilčinskytė.

Vis dėlto kalbėdama apie kaimą ji neslėps – jame neištvertų.

„Labai labai bijau pelių ir žiurkių, bet nesikraustyčiau tikrai. Net nemiegočiau, nei nakties negalėčiau praleisti, nesudėčiau bluosto. Mašinoje miegočiau!“ – juoksis ji.

Miestas ugdo drąsą, o kaimui kartais pritrūksta takto

Kalbėdama apie miesto privalumus, Dinara pabrėš, kad būtent čia išsiugdė drąsą ir komunikabilumą. Tačiau paklausta, kokių savybių, jos akimis, trūksta kaimo gyventojams, ji atsargiai užsimins apie taktiškumą.

„Aš labai nenorėčiau nieko įžeisti, bet kartais taktiškumo trūksta“, – sakys ji, o laidos kaimo komanda į tai sureaguos nejaukia tyla.

Laidos vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė šmaikštaus, kad kaimo žmonės tiesiog labiau bendrauja su gamta nei su kitais žmonėmis.

Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje.

Kokie dar atradimai ir netikėti prisipažinimai laukia žiūrovų? Kas šįkart bus pranašesni – miestiečiai ar kaimiečiai?

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.

