TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ingrida Kazlauskaitė 1 patiekalui turi didelę silpnybę: „Labai mėgstu“

2025-09-16 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 19:30

Antradienio vakarą TV3 televizijos eteryje ir vėl karaliaus nuotaikingoji „Miestas ar kaimas“ laida, kurioje į kovą stos žinomi Lietuvos miesto ir kaimo atstovai. Miesto komandą laidoje atstovaus ir žinoma Lietuvos atlikėja Ingrida Kazlauskaitė, kuri žiūrovams atskleis ir vieną savo silpnybę.

Antradienio vakarą TV3 televizijos eteryje ir vėl karaliaus nuotaikingoji „Miestas ar kaimas" laida, kurioje į kovą stos žinomi Lietuvos miesto ir kaimo atstovai. Miesto komandą laidoje atstovaus ir žinoma Lietuvos atlikėja Ingrida Kazlauskaitė, kuri žiūrovams atskleis ir vieną savo silpnybę.

1

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite 19:30 per TV3 televiziją arba tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negali atsispirti sūdytiems lašiniams

I. Kazlauskaitė laidoje išduos miestą dievinanti dėl daugybės čia esančių pramogų ir pasaulinių žvaigždžių koncertų. Visgi kai ką nepakeičiamo, anot Ingridos, turi ir kaimas.

„Labai mėgstu kaimiškus sūdytus lašinukus“, – išduos ji.

Be to, žinoma moteris pastebi, kad kaimo gyventojai labai gerai moka patraukti miestiečius per dantį.

„Kas svarbiausia, rūpus miltai, jie būn teisūs“, – net tarmiškai ims kalbėti I. Kazlauskaitė.

Laidos vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė nepraleis to pro ausis ir kreipsis į savo kaimo komandą pasitikslinti, ar I. Kazlauskaitė bando kalbėti žemaitiškai.

„Pradžia gera“, – tikins „Grupė 2 – Karolis ir Donatas“ narys Donatas Balvočius.

Nors I. Kazlauskaitė save laiko miestiete, ji yra gimusi Tauragėje, o su savo močiute bendrauja būtent žemaitiškai. Todėl nieko keisto, kad laidoje ji pabandė prabilti ir tarmiškai.

Laidos ištrauką žiūrėkite čia:

O kaip seksis kitiems laidos dalyviams? Kas laimės – miesto ar kaimo komanda?

Visa tai ir dar daugiau – antradeinį laidoje „Miestas ar kaimas“ 19:30 per TV3 arba tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje!

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

